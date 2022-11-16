Đúng 13h ngày mai 17/11, cát tinh chiếu mệnh, thần tài ưu ái, 3 con giáp giàu có bậc nhất. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được

Tuy tính cách của họ điềm tĩnh nhưng lại có tầm nhìn hết sức nhanh nhạy, linh hoạt. Hai điều này kết hợp với nhau, giúp con giáp tuổi Thân không hành động liều lĩnh, đạt hiệu quả công việc cao mà tránh được sai lầm.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân sinh ra đã rất hào phóng và tràn đầy động lực. Họ có thể giữ được sự điềm tĩnh, kiên định trong cuộc cạnh tranh. Nhờ đó, mọi người có thể nhìn thấy những điều xuất sắc ở họ.

Họ sẽ giải quyết được những khí khăn một cách nhanh gọn, tránh được thiệt hại, cải thiện cuộc sống của mình theo chiều hướng tốt hơn.

Người tuổi này đã khẳng định giá trị của bản thân trong năm 2022 này. Đặc biệt là vào mùa đông, sự nghiệp của họ bước vào giai đoạn phát triển đặc biệt nhanh chóng.

Từ đây, gia đình của con giáp tuổi Thân ngày càng hạnh phúc và thịnh vượng, không cần phải lo lắng về tình cảm hay tiền bạc. Đây là những người có thể quản lý tốt cuộc sống của mình.

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Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần mới. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Tuần mới, những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước



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Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới ngày mai 17/11,, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.