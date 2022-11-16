Đúng 49 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội lội ngược dòng, chẳng những kiếm tiền dễ như trở bàn tay, họ còn thăng chức tăng lương, tương lai xán lạn.

Con giáp này cũng theo đuổi sự hoàn mỹ nên sẽ không bao giờ chịu tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh. Họ có thể chủ động thể hiện bản thân, để tương lai tỏa sáng rực rỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tính cách rất hào phóng, khá thẳng thắn. Họ luôn tích cực, vui vẻ và lạc quan.

Những thành công giúp cho cuộc sống của những người này thoải mái hơn, tràn đầy hy vọng. Không chỉ phát triển sự nghiệp cá nhân mà công việc kinh doanh của gia đình con giáp tuổi Dậu cũng ngày càng tốt hơn.

Tâm tính của con giáp tuổi Dậu khá tốt, có nhiều quý nhân xung quanh. Nhất là vào mùa đông này, họ có thể thể hiện tài năng của mình, phát triển thuận lợi hơn.

Với những tính cách xuất sắc, nỗ lực không ngừng, con giáp tuổi Dậu sẽ có mùa đông ấm, cuộc sống ngày càng sung túc.

Ảnh minh họa: Interne

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn 49 ngày tới này gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo 49 ngày tới này, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết, 49 ngày tới, người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Kể từ tháng 11 âm lịch, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mão không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện.

Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm