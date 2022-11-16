Đúng 5 ngày cuối tháng 11/2022, ai đen cứ đen: 3 con giáp này đỏ như son, hỷ sự ập vào nhà dễ trúng số đổi đời, đếm tiền sái tay giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 16:25

Những con giáp này được quý nhân phù trợ, hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, giải trừ mâu thuẫn.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Đúng 5 ngày cuối tháng 11/2022 người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Trong thời gian này, người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Đúng 5 ngày cuối tháng 11/2022, ai đen cứ đen: 3 con giáp này đỏ như son, hỷ sự ập vào nhà dễ trúng số đổi đời, đếm tiền sái tay giàu sang sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhã nhặn và rất tự tin. Họ có tâm lý tốt, từ lâu đã có thái độ sống rất tích cực, đối mặt với mọi khó khăn, vướng mắc cũng không hề nao núng, chán nản.

Dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, con giáp này không chỉ phải suy nghĩ thấu đáo mà còn hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua, từng bước gặt hái thành công.

Đúng 5 ngày cuối tháng 11/2022 cuộc sống của người tuổi Thân có những chuyển biến mới, được quý nhân phù trợ khởi nghiệp nên việc kinh doanh mở rộng quy mô.

Chỉ số hạnh phúc của con giáp tuổi Thân sẽ tăng gấp đôi, mọi khó khăn hiện tại được giải quyết. Tương lai, họ sẽ có thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Đúng 5 ngày cuối tháng 11/2022, ai đen cứ đen: 3 con giáp này đỏ như son, hỷ sự ập vào nhà dễ trúng số đổi đời, đếm tiền sái tay giàu sang sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc trong tuần này, cả thu nhập chính và phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng.

Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Đúng 5 ngày cuối tháng 11/2022 đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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