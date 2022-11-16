Thời tới cản không kịp, 3 con giáp PHÁT TÀI - PHÁT LỘC cực to trong 7 ngày tới: Tuổi Dần ngồi trên biển vàng, tuổi Thìn duyên lành như ý

7 ngày tới vận may không ngừng đến với người tuổi Thân, mọi việc đều thuận lợi và diễn ra đúng như dự kiến.

Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

Người tuổi Thân là người rất giỏi lên kế hoạch cho mọi việc và là người có tầm nhìn xa. Trong thời gian này, nhờ có sự quy hoạch tốt, mà con giáp này có thể hoàn thành mọi mục tiêu, đồng thời do có quý nhân tương trợ nên thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Thân có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, ung dung, tự tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang 7 ngày tới người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, do phải bận rộn ngược xuôi nên bạn ít có thời gian quan tâm đến gia đình hay một nửa của mình. Tình cảm có thể vì thế mà xuất hiện những trục trặc nhất định. Với người đã lập gia đình, có thể bạn sẽ phải kiềm chế cơn nóng giận của mình để tránh gây thêm mâu thuẫn với người thân. Các cặp đôi cần có sự hâm nóng mối quan hệ kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 7 ngày tới người tuổi Thìn đặc biệt tốt. Họ cũng là những người năng động và chăm chỉ. Nhờ có tinh thần phấn đấu không ngừng nên con giáp này có thể đạt được những thành tựu mới trong mọi nghịch cảnh.

Dù thời gian trước, sự nghiệp của người tuổi Thìn không quá lý tưởng, nhưng bắt đầu từ cuối tháng 11, sự nỗ lực của bản thân họ sẽ được đền đáp. Tốc độ phát triển nâng lên tầm cao mới lại nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Bạn ngồi trên đống tiền, tha hồ mua sắm, đi du lịch đó đây. Bạn có thời gian nghỉ ngơi nên mệt mỏi trong công việc cũng nhanh chóng tan biến. Nhờ vậy mà Thìn trở thành con người hoàn toàn mới, tự tin và mạnh mẽ hơn trong công việc.

Vì thế, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn tràn đầy hy vọng. Họ sẽ có một cuộc sống rất viên mãn vào mùa thu này, mở ra một mùa đông thu hoạch.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm