Trước Rằm tháng 11 Âm lịch: Thần Tài mở kho vàng phát lộc, top 3 con giáp một bước lên mây, giàu sang ngút trời, đặc biệt không còn lo lắng về chuyện tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 10:46

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Tuổi Mùi

Công việc: Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần thường mang tính cách điềm đạm, ấm áp. Họ thích hợp với công việc kinh doanh - công việc cần một cái đầu lạnh.

Ngoài ra, con giáp này còn được coi là thiên tài ngôn ngữ với tài hùng biện nhạy bén. Họ có khả năng lãnh đạo đội nhóm và thuyết phục người khác. Cũng bởi vậy mà người tuổi Mùi có thể thành công trong cuộc sống.

Sự nghiệp: Rằm tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phát của cải. Sự nghiệp của họ từng bước thăng hoa, thịnh vượng. Cuộc sống của con giáp này càng được cải thiện. Những người làm kinh doanh được dự báo có lộc về đầu tư, quản lý tài chính.

Những người làm công ăn lương sẽ tự tin hơn trong công việc và hòa đồng hơn với đồng nghiệp. Nỗ lực và nghiêm túc trong công việc, con giáp này tăng thêm được thu nhập. Cuộc sống của họ ngày một tốt đẹp hơn.

Trước Rằm tháng 11 Âm lịch: Thần Tài mở kho vàng phát lộc, top 3 con giáp một bước lên mây, giàu sang ngút trời, đặc biệt không còn lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc: Tử vi dự báo rằng Rằm tháng 11 Âm lịch đến Tết Dương lịch 2023, cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ có những bước phát triển mới. Con giáp này đón nhận công việc suôn sẻ, có cơ hội làm giàu ngay trước mắt. Bản mệnh chỉ cần bình tĩnh nắm bắt kịp thời là có thể đạt được thành công

Sự nghiệp: Tài chính được cải thiện giúp tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn. Những thay đổi này sẽ giúp cuộc sống của tuổi Tuất viên mãn, tốt đẹp.

Vận trình đang trong giai đoạn hồng phát, đi lên không ngừng, tuổi Tuất đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào xuất hiện trước mắt.

Trước Rằm tháng 11 Âm lịch: Thần Tài mở kho vàng phát lộc, top 3 con giáp một bước lên mây, giàu sang ngút trời, đặc biệt không còn lo lắng về chuyện tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi Rằm tháng 11 Âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế có chút thăng trầm, cẩn thận mắc sai sót, tốn nhiều sức để giải quyết.

Tình duyên: Đào hoa vượng, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, dễ nảy sinh tình yêu, người đã kết hôn trở nên nhẹ nhàng, tình cảm, tình cảm dành cho nhau ngày càng bền chặt.

Công việc: Công danh sự nghiệp tương đối kém, vận may kém, trong công việc dễ mắc sai sót, tốn nhiều sức lực mới giải quyết được, hao tài tốn của.

Tài lộc: Nếu có khả năng, có thể tiếp tục kiếm tiền trong lúc sóng gió, thu lời lớn, sớm đạt được tự do về tài chính.

Sức khỏe: Chú ý đường hô hấp, cẩn thận viêm phổi.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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Do “phong sinh thủy khởi”, quý nhân giúp đỡ nên con giáp này nhận được rất nhiều cơ hội đầu tư làm giàu, từ đó có thể “một bước lên trời”.

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