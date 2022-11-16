Sau ngày 20/11, 3 con giáp may mắn UỐNG NO LỘC TRỜI phúc lộc dồi dào, tiền xài thả ga, tha hồ rước thần tài vào nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ

Đối với những người tuổi sửu sau ngày 20/11 sẽ được sao tốt chiếu mệnh, vận đào hoa vượng phát, rất có thể gặp được chân ái, nhân duyên tốt lành may mắn, dự kiến ​​​​sẽ kiếm được nhiều tiền và tăng số tiền tiết kiệm mỗi ngày vào cuối tháng 11, và những điều hạnh phúc sẽ lần lượt đến với bạn trong tương lai.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau ngày 20/11 người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Tuy nhiên, do phải bận rộn ngược xuôi nên bạn ít có thời gian quan tâm đến gia đình hay một nửa của mình. Tình cảm có thể vì thế mà xuất hiện những trục trặc nhất định. Với người đã lập gia đình, có thể bạn sẽ phải kiềm chế cơn nóng giận của mình để tránh gây thêm mâu thuẫn với người thân. Các cặp đôi cần có sự hâm nóng mối quan hệ kịp thời.

Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sau ngày 20/11 vận may không ngừng đến với người tuổi Thân, mọi việc đều thuận lợi và diễn ra đúng như dự kiến.

Người tuổi Thân là người rất giỏi lên kế hoạch cho mọi việc và là người có tầm nhìn xa. Trong thời gian này, nhờ có sự quy hoạch tốt, mà con giáp này có thể hoàn thành mọi mục tiêu, đồng thời do có quý nhân tương trợ nên thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Thân có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, ung dung, tự tại.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).