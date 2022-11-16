Đúng ngày 25/11: top 3 con giáp được Thái Âm soi sáng, ngồi trên biển vàng, tha hồ tiêu xài, đỏ cả tình lẫn tiền

Con giáp này rất nhạy bén, luôn nỗ lực để nắm bắt cơ hội phù hợp với mình. Một nét nổi bật khác của người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, có óc thẩm mỹ cao, năng động và tự tin.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người độc lập, tự chủ. Họ cũng dũng cảm đương đầu với các thử thách để đạt được những thành công.

Bắt đầu từ 25/11, con giáp tuổi Ngọ gặp may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp. Những ý tưởng trong công việc của họ đã được phê duyệt và được áp dụng và thực tế.

Nhược điểm của người tuổi Ngọ là họ khá tham công tiếc việc. Họ hay ôm đồm công việc khiến bản thân bị quá tải.

Khi đã quyết định làm việc gì, con giáp này không nên quan tâm đến những lời bàn ra, tán vào. Miễn là nhiệt huyết trong lòng họ không thay đổi, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi. Người tuổi này làm kinh doanh cũng hái ra tài lộc, thu hái bộn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách nhẹ nhàng, thành thật và không quá nhiều tham vọng. Con giáp này làm việc siêng năng, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, không quá để tâm đến chuyện của người khác. Thời gian qua, tài vận của tuổi Thân không mấy thuận lợi.

Tử vi dự báo rằng, đúng ngày 25/11 sau những trở ngại từ đầu năm, những ngày cuối năm, tuổi Thân sẽ đón nhận sự khởi sắc, vận trình êm đẹp hơn.

Từ giờ đến Tết Dương lịch, nếu tuổi Thân biết tận dụng tốt các cơ hội thì chuyện làm giàu không khó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng ngày 25/11 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế khá tốt, cần phải bình tĩnh giải quyết những rắc rối.

Tình duyên: Nam giới tuổi Sửu độc thân, hôm nay là ngày thuận lợi để đi ăn uống với người khác phái, có thể sẽ gặp được ý trung nhân, những người đã gia đình thì càng yêu mến đối phương, hoà thuận, hạnh phúc.

Công việc: Một ngày bất an đan xen, tùy theo cách giải quyết, chỉ cần bạn làm việc kiên trì, từng bước một thì sẽ suôn sẻ.

Tài lộc: Tài vận không được tốt lắm, nếu vội vận hành tin tức mà không kiểm tra, xác minh thì dễ bị hao tài, tốn của, không thích hợp mua sắm nhiều.

Sức khỏe: Mùa lạnh, sức khoẻ đường tim mạch phải luôn được quan tâm, đặc biệt đối với người có bệnh sử về tim mạch.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm