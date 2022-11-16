Dù làm thuê hay làm chủ, chỉ cần bước vào tháng 12/2022, top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, hỷ sự ập vào nhà, đếm tiền sái tay, đổi đời sau một đêm

Vận thế của người Ngọ luôn tốt đẹp hơn người khác, luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc cần thiết.

Người tuổi Ngọ luôn có vận thế tốt đẹp bởi tính cách ổn định, điềm tĩnh, cẩn thận. Tháng 12/2022, do “phong sinh thủy khởi”, quý nhân giúp đỡ nên con giáp này nhận được rất nhiều cơ hội đầu tư làm giàu, từ đó có thể “một bước lên trời”.

Tháng 12/2022, tài vận của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Thời gian này, người tuổi Ngọ cầu tài suôn sẻ, kiếm tiền thành công. Ngoài ra, con giáp này cũng dễ dàng hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nên cuộc sống ngày càng vui vẻ và thoải mái.

Đường tình duyên không có nhiều biến động. Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế. Nhờ đó họ có thể đánh giá các vấn đề ở nhiều góc cạnh và rút ra những bài học hữu ích.

Con giáp này có thể suy luận nhanh nhạy, đa chiều và áp dụng kiến thức, kỹ năng mình có vào công việc một cách chính xác.

Tử vi tháng 12/2022 dự đoán, người tuổi Tỵ như diều gặp gió, mọi sự thuận lợi. Họ đạt được thành công cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Con giáp tuổi Tỵ hoàn toàn có thể mở rộng tầm nhìn của mình, thể hiện năng lực xuất sắc để mọi người thấy khía cạnh tốt nhất của họ.

Họ cũng có thể nhận biết chính xác các cơ hội nên công việc kinh doanh ngày càng trở nên thông thuận, thu được lợi nhuận lớn. Mọi việc của con giáp tuổi Tỵ diễn ra vô cùng suôn sẻ, có được cuộc sống hạnh phúc, tương lai có thể đạt được điều mà họ mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tháng 12/2022 dự đoán đây là thời điểm rất thích hợp để tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định. Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc