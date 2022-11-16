Tử vi ngày 18/11 quý nhân chiếu cố nồng hậu: top 3 con giáp tha hồ hốt bạc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt, của nả đầy nhà

Do bước vào cát vận nên trong ngày 18/11 này tài vận của tuổi Thân vượng phát, thu nhập tăng lên nhanh chóng, bên cạnh đó sự nghiệp của con giáp này cũng thăng tiến không ngừng. Ngoài ra, vận thế của người tuổi Thân trong thời gian này sẽ thăng tiến vùn vụt. Thông qua những nỗ lực này, sẽ không mất nhiều thời gian để Thân sống một cuộc sống tràn ngập tài lộc, vinh hoa phú quý.

Con giáp này còn nhận được vận may về đường tình duyên. Người độc thân tuổi Thân sẽ được tỏ tình. Các cặp đôi sẽ chính thức ra mắt gia đình hai bên, đặt nền tảng cho đám cưới vào thời gian sắp tới. Với những cặp vợ chồng có người tuổi Thân, hỷ sự sẽ nằm ở tin vui quý tử.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có bản chất rất tốt. Họ đối xử khá công bằng, chính trực với tất cả mọi người.

Vì vậy, con giáp này có danh tiếng rất tốt, ghi điểm trong mắt quý nhân và có thể đạt được thành công trong sự nghiệp ngay trong lần "ra quân" đầu tiên.

Nhiều người bị thu hút bởi con giáp tuổi Mùi. Họ tốt bụng và tích cực nên ngày thường được quý nhân giúp đỡ rất nhiều, giúp sức cho họ nỗ lực vượt qua khó khăn.

Tử vi ngày 18/11 vận trình phát triển của người tuổi Mùi sẽ tăng nhanh, đạt được sự viên mãn. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, con giáp này sẽ có thêm cơ hội để tăng thu nhập vào nửa cuối tháng này.

Ngày càng có nhiều người giúp đỡ, con giáp tuổi Mùi sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời vào thời gian tới.

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Tuổi Dần

Tử vi ngày 18/11 Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm