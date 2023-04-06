Từ ngày 17/2 - 28/2 âm lịch, 3 con giáp khai vận tụ tài, thay thời đổi vận, công việc xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 08:57

Xin chúc mừng khi bạn là một trong những con giáp may mắn từ ngày 17/2 - 28/2 âm lịch.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết, từ ngày 17/2 - 28/2 âm lịch, vận quý nhân của những người tuổi Sửu rất thịnh vượng. Trong thời gian này, bản mệnh làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ hơn hẳn. Bạn cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Có thể nói thời gian này, Sửu dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Bạn hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình. Ngoài ra, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có các phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo hơn. Vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều.

Từ ngày 17/2 - 28/2 âm lịch, 3 con giáp khai vận tụ tài, thay thời đổi vận, công việc xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đối với các bạn tuổi Mão, thời gian qua không được thoải mái cho lắm, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi. Tuy nhiên, tình trạng này bất ngờ sẽ biến mất ngay khi bước sang thời gian từ ngày 17/2 - 28/2 âm lịch. Vận số thay đổi nhờ Tam Hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

Tuổi Mão lì đòn, sẽ luôn kiên trì đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Trên thực tế, cho dù cuộc sống của bạn có như thế nào thì bạn cũng không đánh mất mình chứ đừng nói là lạc đường. Bạn thích thể hiện và thể hiện kỹ năng của mình. Bạn sẽ luôn thể hiện hết mình và luôn mong chờ những bó hoa và những tràng pháo tay chào đón từ mọi người.

Từ ngày 17/2 - 28/2 âm lịch, 3 con giáp khai vận tụ tài, thay thời đổi vận, công việc xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bản chất vốn dĩ rất hiền lành, hay chạy vạy đó đây nhưng vô cùng lạc quan, không quan tâm đến được mất hơn thua mà sống rất có trách nhiệm với gia đình, rất chu đáo với công việc. Ngoài ra, người này còn có các giác quan tương đối nhạy bén, linh hoạt, làm ăn nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát. Nhờ vậy nên mọi vấn đề đều được bản mệnh giải quyết dễ dàng.

Từ ngày 17/2 - 28/2 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ đổi vận hoàn toàn, bạn dễ gặp vận may, trước mắt còn nhiều tin vui bất ngờ, cuộc đời tràn ngập ánh nắng. Bạn có thể tiến gần hơn đến mục tiêu thành công trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, kinh tế ngày càng vững vàng sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa nợ nần, làm ăn, khi đạt đến đỉnh cao thì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn mà không phải chịu quá nhiều áp lực.

Từ ngày 17/2 - 28/2 âm lịch, 3 con giáp khai vận tụ tài, thay thời đổi vận, công việc xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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