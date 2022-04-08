Từ ngày 10/4 đến ngày 12/4, Thiên Đức chiếu mệnh, những con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 08/04/2022 02:08

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng từ ngày 10/4 đến ngày 12/4.

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của con giáp may mắn này không có gì phải lo lắng khi Thiên Đức chiếu rọi và vượng phát trong 3 ngày nữa. Bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Ngoài ra, vốn năng lực kiếm tiền của bạn khá cừ, bạn hãy tin tưởng vào bản thân và sử dụng khoản tiền này vào các kế hoạch đã đặt ra từ trước, bạn sẽ khiến tiền đẻ ra tiền.

 

Đáng mừng hơn, dù thời điểm này bạn khá bận rộn nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới tình cảm cá nhân mà ngược lại, mối quan hệ giữa bạn và người ấy còn được củng cố thắm thiết hơn. Còn với những người độc thân, con giáp may mắn có thể thông qua mối quan hệ trong công việc tìm được nửa kia cho mình.

 

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Người tuổi Sửu có thể nhận được một khoản tiền do may mắn, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Ngọ kể từ ngày 10/4 đến ngày 12/4. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm nhận được sự tin tưởng của đối tác, đem về khoản tiền tương xứng với công sức đã bỏ ra. Bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của mình.

Trong chuyện tình cảm, những bạn còn độc thân có thể gặp người mình thích trong thời gian tới. Do đó, bạn nên nắm bắt thời gian bên nhau này để tìm hiểu sâu hơn. Bạn muốn ở bên người ấy không muốn rời đi, nhưng khi đôi bên còn chưa quá thân thiết thì bạn nên giữ một khoảng cách thích hợp.

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Thiên Tài đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Ngọ trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ có sao tốt cao chiếu, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều suôn sẻ trong 3 ngày tới. Sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh, cả ngày giàu sang hạnh phúc đáng ghen tị.

Đời sống tình cảm của bạn khá khởi sắc trong thời gian tới khi bạn sẽ luôn được bủa vây bằng cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Người đang độc thân sẽ được đối tượng khác phái để ý, thậm chí là bắt đầu mối lương duyên đó. Bạn hãy cứ thoải mái sống đúng với con người của mình nhé, ở bạn có những sức hút đặc biệt mà chính bạn không nhận ra đâu.

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Nhờ có sao tốt cao chiếu, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều suôn sẻ hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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