Thần Tài gõ cửa, 10 ngày tới (9/4-18/4), những con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 11:21

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây công việc "xuôi chèo mát mái", tiền tài "thu về như nước", tình duyên viên mãn trong 10 ngày nữa.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có nhiều khởi sắc, tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc trong 10 ngày nữa. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, mọi việc đều diễn ra đúng ý của bạn. Do đó, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, bạn tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. 

 

Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và cảm giác an toàn để bạn có thể tự tin nương tựa. 

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Người tuổi Dần sẽ có nhiều khởi sắc, tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc trong 10 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ có Thần Tài ghé thăm trong thời gian tới. Bạn có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi khi được khách hàng và đối tác tin tưởng nên tiền đổ về túi nhanh chóng. Với người làm công ăn lương, phương diện công việc phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, vô cùng tươi sáng và suôn sẻ.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

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Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ có Thần Tài ghé thăm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận may của người tuổi Dậu có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài trong 10 ngày tới đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc. Do đó, bạn có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Đối với nhiều người tuổi Dậu, bạn sẽ cảm nhận sự ấm áp và yên bình trong chính ngôi nhà của mình là điều bạn thật sự cần trong giai đoạn này. Áp lực, thử thách trong công việc đều tan biến khi quây quần với người thân của mình. Do đó, bạn hãy dành cho nhau những điều tuyệt vời, tạo nên nhiều kỷ niệm vui vẻ.

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Vận may của người tuổi Dậu có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 8/4 đến ngày 12/4, Thần Phật yêu thương, cao nhân chỉ lối, những con giáp sau một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

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