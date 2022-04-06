Tử vi 9 ngày tới (8/4-16/4), vận may đến hiên nhà, những con giáp sau như 'đứng trên núi tiền', vét cạn túi Thần Tài, sự nghiệp một bước 'chạm đỉnh'

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 12:31

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "đứng trên núi tiền", vét cạn túi Thần Tài, sự nghiệp một bước "chạm đỉnh" trong 9 ngày nữa.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này sẽ được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân trong 9 ngày tới. Do đó, bạn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Vận khí chuyển cát lành, quan trọng nhất là bạn biết tận dụng và biến nó thành đòn bẩy, giúp cuộc sống thêm phần thông thuận, giải quyết phiền não, đón tin vui cát lành. Thêm vào đó, bạn vốn sống rất chân thành. Bạn có một mối quan hệ xã hội rộng và có thể kết bạn với tất cả mọi người.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

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Người tuổi Thìn sẽ được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài ăn nói cộng với tinh thần làm việc có trách nhiệm giúp người tuổi Dậu được đồng nghiệp yêu quý và cấp trên trọng dụng trong 9 ngày tới. Con đường thăng tiến của bạn lúc nào cũng rộng mở. Bạn còn không ngừng chăm chút bản thân, từ ngoại hình đến năng lực nên việc tiến xa hơn trong sự nghiệp là điều hiển nhiên. Trên con đường chinh phục đỉnh cao danh vọng, bạn còn nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh, tiếp thêm cho bạn sức mạnh cũng như cổ vũ tinh thần để bạn tiến về phía trước. 

 

Với những bạn đang muốn có người yêu, con giáp này sẽ dễ dàng gặp được những người có nhiều điểm tương đồng. Còn với những bạn đã có "người đặc biệt", hãy dành nhiều thời gian hơn cho họ để làm cho tình yêu càng sâu sắc hơn.

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Người tuổi Dậu được đồng nghiệp yêu quý và cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Trong 9 ngày nữa, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến. Bạn cũng sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Do đó, bạn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, bạn ngày càng được cấp trên trọng dụng. Đồng thời, những người làm kinh doanh có thể chốt lời đơn hàng hoặc ký được những hợp đồng quan trọng.

Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của bạn cũng tốt đẹp và khởi sắc. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay.

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Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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