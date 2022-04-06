Từ ngày 7/4 đến ngày 11/4, Chính Ấn tỏa sáng, quý nhân dẫn bước, những con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', hầu bao rủng rỉnh, giàu có bất ngờ khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 11:13

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "hổ mọc thêm cánh", hầu bao rủng rỉnh, giàu có bất ngờ khó ai bì kịp kể từ ngày 7/4 đến ngày 11/4/2022.

Tuổi Dần

Công việc của con giáp may mắn này sẽ trở nên hanh thông, gặp nhiều may mắn, có cơ hội gặp được quý nhân giúp phát triển sự nghiệp, được nâng đỡ. Phương diện tài lộc vẫn tốt, bạn có thể thu được lợi nhuận đáng kể về mặt đầu tư. Những mối quan hệ xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề tài chính hàng ngày. Chúng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

 

con giap may man
Người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông, bạn gặp nhiều may mắn, có cơ hội gặp được quý nhân giúp phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong công việc, người tuổi Mùi là người siêng năng, lại còn có năng lực nên gặt hái được nhiều thành tựu trong 5 ngày tới. Bạn cũng không thích phô trương, hiếm khi khoe thành tích, lúc gặp khó khăn cũng ít khi cầu cứu ai. Nhưng những người xung quanh luôn đảm bảo để bạn biết được rằng, trong lúc hoạn nạn, bạn chỉ cần lên tiếng thì chắc chắn sẽ được giúp đỡ tận tình. Nhờ đó mà con đường thăng tiến của co giáp này sẽ trở nên suôn sẻ hơn bất kỳ ai.

Ngoài ra, bạn sẽ mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng cho người còn độc thân. Do đó, đây là 1 tin tốt với những ai muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình. Đặc biệt, với những ai đã có ý trung nhân thì có thể xem xét đưa mối quan hệ lên 1 tầm cao mới. Trong khi đó, những người vẫn chưa có đối tượng thích hợp cũng có thể tham gia nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ để tăng khả năng thành công.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi là người siêng năng, lại còn có năng lực nên gặt hái được nhiều thành tựu trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ sao Chính Ấn chiếu rọi, cuộc sống và công việc của người tuổi Ngọ đều thuận lợi, nên chú ý nâng cao hiệu quả trong 5 ngày tới. Công việc có chút khởi sắc, phải tự tin hơn, đừng cảm thấy chán nản vì bị người khác gièm pha, nên giữ tâm lý ổn định, chăm chỉ làm việc. Tài lộc tốt, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, rủi ro có thể được kiểm soát trong phạm vi hợp lý.

Chuyện tình cảm tốt, khi bạn và người ấy ở bên nhau, nên thực hiện nhiều hoạt động mà cả hai cùng quan tâm, điều này có thể "hâm nóng" tình cảm hơn. Người độc thân sẽ mau chóng tìm được "nửa kia" của mình qua những cuộc gặp gỡ với bạn bè, nhất là với người bạn lâu ngày mới gặp lại.

con giap may man 2
Cuộc sống và công việc của người tuổi Ngọ đều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Lội ngược dòng từ ngày 8/4 đến ngày 16/4, những con giáp sau tài lộc như nước chảy, ào ào kéo đến nhà, giàu sang phú quý, khó ai sánh bằng

Lội ngược dòng từ ngày 8/4 đến ngày 16/4, những con giáp sau tài lộc như nước chảy, ào ào kéo đến nhà, giàu sang phú quý, khó ai sánh bằng

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ttài lộc như nước chảy, ào ào kéo đến nhà, giàu sang phú quý, khó ai sánh bằng trong 9 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng