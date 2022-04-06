Tử vi 5 ngày tới (7/4-11/4), Phúc Tinh rực rỡ, những con giáp may mắn sau như 'cá chép hóa rồng', ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 00:59

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép hóa rồng", ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều may mắn, chông gai mấy cũng sẽ vượt qua trong 5 ngày tới. Những ai chưa từng kinh doanh đầu tư thì thời gian tới có thể thử vận may, mọi thứ có khả năng thăng hoa bất ngờ. Bên cạnh đó, trong công việc, đồng nghiệp, bạn bè sẽ là nguồn động viên và truyền cảm hứng cho bạn. Dù bận rộn và bạn sẽ cảm thấy có nhiều áp lực từ công việc, nhưng bạn có thể hoàn thành tốt mọi thứ và khẳng định được năng lực của mình.

Đây cũng là khoảng thời gian mà con giáp này quá rực rỡ và nhiều thành công trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Bạn sẽ đón nhận và tận hưởng một tình yêu đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ lâu dài thì hai người sẽ có khả năng đi đến hôn nhân. Người độc thân không cần phải quá bồn chồn vì tình duyên sẽ ập đến vào bất cứ lúc nào.

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Người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, chông gai mấy cũng sẽ vượt qua trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhời Phúc Tinh chiếu rọi, người tuổi Ngọ sẽ phát tài, phát lộc và tương lai tươi sáng trong 5 ngày nữa. Dù là của cải hay vận may đào hoa cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tài lộc vượng phát cũng thúc đẩy vận đào hoa của bạn hanh thông, có nhiều người khác phái quý mến. 

Hội độc thân sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình. Một số có thể tìm được một nửa trong một chuyến du lịch nước ngoài hoặc một cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người lạ. Tuy nhiên, đối với người đang ở trong một mối quan hệ, bạn cảm thấy tình yêu của mình thiếu dần đi sự quan tâm và lãng mạn. Do đó, bạn hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn để vượt qua giải đoạn khủng hoảng, đừng giữ im lặng nếu không sẽ gây ra tiếc nuối.

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Người tuổi Ngọ sẽ phát tài, phát lộc và tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận may của người tuổi Tuất có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, chủ yếu là do vận trình trong xã hội của bạn ngày càng tốt, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc.

Đối với nhiều người tuổi Tuất, cảm nhận sự ấm áp và yên bình trong chính ngôi nhà của mình là điều bạn thật sự cần trong giai đoạn này. Áp lực, thử thách trong công việc đều tan biến khi quây quần với người thân của mình. Do đó, bạn hãy dành cho nhau những điều tuyệt vời, tạo nên nhiều kỷ niệm vui vẻ.

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Vận may của người tuổi Tuất có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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