Đúng 3 ngày tới (8/4-10/4), Chính Ấn soi sáng, những con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 14:12

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm trong 3 ngày tới đây.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn này vốn mang tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Do đó, bạn luôn biết tiến về phía trước để tìm con đường thành công trong 3 ngày tới. Bạn sẽ trở nên may mắn hơn, làm gì cũng đều đạt được thành công như ý, mọi việc trong cuộc sống đều thuận lợi. Tài lộc của bạn cũng tăng tiến mạnh mẽ, được quý nhân chỉ dẫn cho cách làm giàu.

 

Những người độc thân hãy chủ động chấp nhận những buổi hẹn hò và sẵn sàng chấp nhận những mối quan hệ mới. Đồng thời, đây là khoảng thời gian để bạn quyết định một bước tiến quan trọng, đó chính là đừng có "kén cá chọn canh" nữa. Những cặp đôi đang yêu cực kỳ ngọt ngào, 2 bạn chủ động trêu đùa nhau tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái khi đi cùng nhau.

 

con giap may man
Người tuổi Mùi sẽ trở nên may mắn hơn, làm gì cũng đều đạt được thành công như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều quý nhân trợ giúp, mang tới cho họ những sự kết nối vô giá, mở ra những cơ hội làm ăn thu về lợi nhuận cao hoặc được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao và dễ thăng tiến ở cơ quan. Do đó, bạn phải biết nắm bắt thật tốt những cơ hội này để làm giàu cho bản thân và gia đình. Có thể nói, càng gặp thách thức và nghịch cảnh thì bạn lại càng có nhiều khả năng thể hiện được sự táo bạo và quyết liệt. Cũng vì lý do này mà bạn thường nằm trong số những con giáp đã không giàu thì thôi, nhưng một khi đã giàu thì sẽ khiến cho nhiều người khác phải ngưỡng mộ.

Những bạn độc thân đừng lo lắng về việc không có tình yêu, bạn vẫn đang chờ đợi người xứng đáng đến bên cạnh mình, bạn không vội, sẵn sàng chờ chỉ vì không muốn tạm bợ. Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu "chớm nở".

 

con giap may man 1
Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều quý nhân trợ giúp, mang tới cho họ những sự kết nối vô giá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ vô cùng mĩ mãn và hạnh phúc trong 3 ngày tới đây. Bạn sẽ nhận được vô số tin tức bất ngờ khiến mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không chỉ có vận quý nhân giúp đỡ khiến mọi khó khăn đều tan biến mà sự nghiệp, tình duyên và tài vận của con giáp này cũng đều được như ý muốn.

Hội độc thân sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình. Một số có thể tìm được một nửa trong một chuyến du lịch nước ngoài hoặc một cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người lạ. Tuy nhiên, đối với người đang ở trong một mối quan hệ, bạn cảm thấy tình yêu của mình thiếu dần đi sự quan tâm và lãng mạn. Do đó, bạn hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn để vượt qua giải đoạn khủng hoảng, đừng giữ im lặng nếu không sẽ gây ra tiếc nuối.

con giap may man 2
Cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ vô cùng mĩ mãn và hạnh phúc trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 8/4 đến ngày 12/4, Thần Phật yêu thương, cao nhân chỉ lối, những con giáp sau một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Từ ngày 8/4 đến ngày 12/4, Thần Phật yêu thương, cao nhân chỉ lối, những con giáp sau một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng từ ngày 8/4 đến ngày 12/4.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ