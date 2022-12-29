Từ nay đến Tết Nguyên Đán, không ai may mắn bằng 3 con giáp này: Ăn lộc tổ tiên trúng số độc đắc đổi đời, trở thành đại gia trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 06:55

Tử vi cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, những con giáp này ăn lộc tổ tiên, thần tài độ trì nên một bước lên mây, cuộc sống giàu sang hơn người ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp những người tuổi Sửu là con giáp hiền lành chăm chỉ, nên thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người tuổi Sửu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, không ai may mắn bằng 3 con giáp này: Ăn lộc tổ tiên trúng số độc đắc đổi đời, trở thành đại gia trong chớp mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, vận khí của người tuổi Sửu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Vận trình của người tuổi Sửu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Tuổi Ngọ

Ngọ đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, không ai may mắn bằng 3 con giáp này: Ăn lộc tổ tiên trúng số độc đắc đổi đời, trở thành đại gia trong chớp mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên Ngọ sẽ có năm mới 2023 phú quý phát tài. Càng vững vàng, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

Những người tuổi Ngọ hãy nắm lấy cơ hội trời cho này để xây dựng tiền đề cho tương lai thêm phần rực rỡ viên mãn như ý muốn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường rất năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu gì, họ luôn phấn đấu không ngừng và nỗ lực bền bỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, tài vận của người tuổi Ngọ không được tốt, họ gặp nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc, lại bị tiểu nhân ngáng đường.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, không ai may mắn bằng 3 con giáp này: Ăn lộc tổ tiên trúng số độc đắc đổi đời, trở thành đại gia trong chớp mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ đến Tết Nguyên đán vận xui của người tuổi này dần qua đi, sự nghiệp của họ thăng tiến vượt bậc. Người làm công ăn lương có cơ hội rất lớn để phát triển khả năng ở công việc. Họ được lãnh đạo thăng chức, phân công công việc phù hợp với khả năng.

Sự nghiệp hanh thông, xuôi thuận giúp con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào, rủng rẻng, đón xuân đủ đầy, no ấm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 10 ngày tới (31/12/2022 - 9/1/2023) Bồ Tát độ trì, Cát Tinh vén mây mù: 3 tuổi này hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, vạn sự hanh thông, gia đạo viên mãn

Đúng 10 ngày tới (31/12/2022 - 9/1/2023) Bồ Tát độ trì, Cát Tinh vén mây mù: 3 tuổi này hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, vạn sự hanh thông, gia đạo viên mãn

Tử vi cho biết, đúng 10 ngày tới (31/12/2022 - 9/1/2023) những con giáp này sẽ gặp nhiều điều may mắn, đặc biệt là đón nhận tin vui tài lộc.

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