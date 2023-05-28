Từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch CHÍNH QUAN NHẬP MỆNH: 3 con giáp được quý nhân mở lối, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý, thần tốc tới thành công

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 12:59

Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này sẽ càng tiến nhanh hơn trên con đường thành công, dễ dàng đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Thiên Tài chiếu mệnh nên được dự báo khá vượng tài. Tiền bạc thu về tay không ít, những người làm kinh doanh buôn bán càng có lợi, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm khoản thu phụ bên ngoài nhờ chăm chỉ kiếm thêm việc làm. Không chỉ tài lộc, tử vi ngày mới còn dự báo Mùi có cơ hội để phát triển bản thân trong công việc. Bạn làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có trách nhiệm nên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hơn thế nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp khá hài hòa giúp cho bầu không khí nơi công sở luôn thoải mái chứ không ngột ngạt, căng thẳng.

 

Bản mệnh Mùi còn được quý nhân che chở trên vận trình tình duyên của mình. Nếu bản mệnh vẫn đang trong hành trình tìm kiếm tình yêu thì sẽ có người thân, bạn bè mai mối, giới thiệu cho đối tượng thích hợp, chỉ cần con giáp này suy nghĩ cởi mở hơn là mọi chuyện sẽ nhanh chóng được tiến triển.

Từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch CHÍNH QUAN NHẬP MỆNH: 3 con giáp được quý nhân mở lối, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý, thần tốc tới thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho biết, con đường tiến thân của tuổi Thân gặp nhiều khó khăn, các kế hoạch và dự án liên tục bị đổ bể. Tài lộc lao dốc không kiểm soát, nguy cơ mất trắng là không thể tránh khỏi, chỉ có thể hạn chế thiệt hại ít nhất mà thôi.

Vận trình tình cảm ngập tràn hạnh phúc, tuổi Thân cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của đời mình.

Từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch CHÍNH QUAN NHẬP MỆNH: 3 con giáp được quý nhân mở lối, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý, thần tốc tới thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Quan chiếu vận không tốt cho những người đang làm quan, làm chức to hay đứng đầu một nhóm trong công việc. Dậu không nên đứng ra đại diện làm bất cứ việc gì, tránh xa những người có tâm địa độc ác kẻo bị hại lúc nào không biết. Đường tài lộc ổn định, không có biến động vì hai hành Kim tương hòa. Bản mệnh được khuyên nên cố gắng giữ cho các mối quan hệ hài hòa để đường kiếm tiền sau này được thuận lợi hơn.

Tâm trạng ủ dột vì lâm Tự Hình, gương mặt lạnh lùng cộng thêm ít nói nên bản mệnh hay bị chê là giao tiếp kém. Bạn rất muốn nói với một vài người rằng “cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã giúp tôi sáng mắt ra. Sau này, xin đừng gặp lại nhau nữa”.

Từ nay đến rằm tháng 4 âm lịch CHÍNH QUAN NHẬP MỆNH: 3 con giáp được quý nhân mở lối, làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió, làm ăn như ý, thần tốc tới thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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