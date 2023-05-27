TẢ TÀI HỮU LỘC: 3 con giáp chuẩn bị đón nhận nhiều hỷ sự, vận đỏ hơn người, phất lên bất chấp, tài khoản rủng rỉnh tiền bạc trong 2 ngày cuối tuần 28-29/5/2023

Tuổi Sửu may mắn được Tam Hợp cục hỗ trợ, công danh sự nghiệp đang trên đà tăng tốc. Những ngày này bạn có thể sẽ được trao thêm những nhiệm vụ quan trọng hoặc thể hiện tài lãnh đạo của mình. Với bản lĩnh sẵn có, con giáp này chắc chắn sẽ không khiến cấp trên thất vọng, vì vậy cơ hội thăng tiến đang ở rất gần bạn rồi. Vận quý nhân của Sửu cũng khá vượng, điều này rất có lợi cho những dự án hợp tác hay tìm kiếm thêm nguồn khách hàng tiềm năng. Người làm kinh doanh càng không nên bỏ lỡ cơ hội này để đàm phán những bản hợp đồng lớn hay giao dịch đầu tư, chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Chẳng những công việc ổn, đường tình duyên cũng có dấu hiệu khởi sắc. Ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy, đôi lứa ngày càng khăng khít mặn nồng. Cả hai có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày vào cuối tuần, đã lâu rồi hai bạn không hẹn hò lãng mạn cùng nhau đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Lộ trình thăng tiến của tuổi Dần sóng gió, càng cố gắng tìm kiếm cho mình chút thành tựu nào đó thì mệnh chủ càng gặp rắc rối nhiều hơn, tốt nhất nên an phận với những gì ở hiện tại. Vấn đề tiền nong tuổi Dần ổn định, tuổi Dần dù chi tiêu không có sự tính toán nhưng cũng biết việc gì cần ưu tiên nên nhìn chung cuộc sống không có nhiều xáo trộn.

Nhân duyên vui vẻ, người độc thân ngập tràn hạnh phúc với mối tình chớm nở; đôi lứa cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có Tỷ Kiên chiếu vận nên làm việc khá cương trực, nhanh nhẹn nhưng hay bị đồng nghiệp, cấp dưới cản trở. Người làm ăn kinh doanh, dịch vụ dễ gặp phải khách hàng khó tính khó ưa khiến bạn không muốn phục vụ. Ngũ hành Mộc Kim xung khắc mang lại điềm báo không lành trong chuyện tiền bạc. Nhiều người biết là đang mắc nợ Mão nhưng cố tình trốn tránh, lì lợm không chịu trả. Hôm nay còn chi khá nhiều tiền cho những khoản lặt vặt trong nhà.

Vận tình cảm thì lâm Tương Xung nên vợ chồng, đôi lứa khắc khẩu, ghét nhau mà không bỏ nhau được. Đi ra ngoài cũng hay bị người ngoài làm khó, dễ gặp phải những người vô ý tứ, hay làm phiền tới bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm