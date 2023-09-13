Từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền đẻ ra tiền, bắc thang đến thành công, giàu có chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 08:28

Tử vi dự đoán từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền đẻ ra tiền, bắc thang đến thành công, giàu có chạm đỉnh.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, nói được làm được. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ khá quyết đoán, ghét thói bàn lùi. Tuy nhiên, đôi lúc con giáp này cũng hơi bảo thủ, nóng nảy, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý của những người khác.

Người tuổi Dần được sao may mắn chiếu mệnh, vận khí tốt lên từng ngày. Trong thời điểm này, những vận xui dần qua đi, con giáp này có cơ hội để đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp.

Nắm bắt những cơ hội, dự án này, người tuổi Dần có thể kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân, được hỗ trợ tiếp cận khách hàng. Doanh số tăng lên đáng kể.

Từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền đẻ ra tiền, bắc thang đến thành công, giàu có chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp cần mẫn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc. Họ kiên định, mạnh mẽ, không dễ dàng từ bỏ mục tiêu. Con giáp này được biết đến với nhiều phẩm chất tốt.

Người tuổi Sửu, đặc biệt là người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều điều may mắn trong công việc cũng cuộc sống. Mặc dù, thời gian gần đây, họ gặp không ít xui xẻo nhưng vận thế của họ thay đổi hoàn toàn.

Con giáp tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội và cũng là thách thức trong công việc. Nếu nắm bắt được cơ hội này, họ sẽ thăng tiến trong sự nghiệp, thu nhập tăng lên thấy rõ. Người tuổi Sửu đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm thấy một công việc tốt hơn cho bản thân.

Từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền đẻ ra tiền, bắc thang đến thành công, giàu có chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khá hiền lành, thân thiện và hòa đồng. Người tuổi này tâm tính tốt, không mưu mô, dối trá. Trong công việc, họ thể hiện được tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Con giáp này có lòng thương người, dễ đồng cảm với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

Người tuổi Tuất, đặc biệt là người tuổi Tuất sẽ được Thần Tài phù hộ nên tài lộc dồi dào hơn trước. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập.

Đó có thể là một công việc hoàn toàn mới hoặc chí ít là nghề tay trái phù hợp với năng lực của họ. Người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, công việc làm ăn suôn sẻ hơn thấy rõ.

Công việc của họ còn thuận lợi trong. Tuy bận rộn với công việc nhưng con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đinh. Chớ để tình cảm vợ chồng nguội lạnh kẻo nảy sinh nhiều vấn đề.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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