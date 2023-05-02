Từ nay đến cuối tháng 3 AL, 3 con giáp nhờ phước “tổ tiên”, may mắn vận trình rực rỡ, cả công danh lẫn tài lộc đều tràn về cùng lúc

Bắt đầu từ hôm nay, 3 con giáp may mắn được Cát tinh chiếu mệnh ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào, tận hưởng cuộc sống hoàng gia.

Tuổi Dậu

Điều mà tuổi Dậu đã ấp ủ bấy lâu nay trong tuần này sẽ đến. Có thể là một tin nhắn, một cuộc gọi, một người bạn mà bạn đã chờ đợi bấy lâu nay.

Bạn sẽ được một người quen liên hệ. Bạn cần cân nhắc thật kỹ, có thể sẽ làm họ thất vọng khi từ chối sự nhờ vả của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi con giáp cho thấy người tuổi Hợi đôi lúc lười biếng, không muốn làm việc. Người tuổi Hợi hôm nay muốn tận hưởng, không muốn làm việc, nhiều việc trì trệ. Tiền bạc vì lười biếng mà giảm rõ rệt.

Có người đồng hành bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Có thể hôm nay bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn trong cuộc sống nhưng đừng vì vậy mà nản lòng Thân nhé. Chỉ cần bạn tiếp tục giữ thái độ lạc quan, không có điều gì làm khó được bạn.

Tình hình sức khỏe có dấu hiệu giảm sút cho thời gian qua bạn quá đắm chìm vào công việc. Tuổi Thân có thể đăng kí tham gia tập gym hoặc đăng ký học một lớp bơi lội để cải thiện tình trạng hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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