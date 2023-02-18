Từ nay đến cuối tháng 2, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tài, may mắn tụ hội, buôn may bán đắt, hào vận rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 18/02/2023 01:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến cuối tháng 2, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tài, may mắn tụ hội, buôn may bán đắt, hào vận rực rỡ - Ảnh 1

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu đa phần đều mang tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ sống hòa đồng, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống.

Do đó, phần lớn những người tuổi Dậu đều có rất nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống.  Con giáp tuổi Dậu có sự nhạy bén trong kinh doanh. Họ luôn phát hiện ra các cơ hội trước người khác. Việc đi trước người khác một bước giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Người tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm.

Công việc kinh doanh của họ nhờ đó mà khởi sắc bất ngờ. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ. Con giáp tuổi Dậu buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền, đủ đầy, no ấm.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Người tuổi Ngọ cũng có nhiều lộc về tài chính.

Những người tuổi Ngọ dễ kiếm lời trên các kênh đầu tư. Người tuổi này làm kinh doanh cũng liên tiếp nhận tin vui. Họ cũng có thể mạnh dạn vay nợ để kinh doanh, sẽ nhanh thu hồi vốn và có lãi trong thời gian tới.

Con giáp tuổi này liên tiếp có chuyện vui, sự nghiệp cực vượng, tài lộc xuất sắc, làm ăn phát đạt, vừa có danh, vừa có lợi. Là khoảng thời gian họ kinh doanh hốt bạc, thu lợi nhuận cao.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Nhìn chung, họ là người hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn bị chững lại. Công việc của họ đạt hiệu quả không cao và dường như đang thiếu ý tưởng. Sự nghiệp của con giáp này có phần khởi sắc. Tài lộc của con giáp tuổi Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Công việc kinh doanh của họ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy, lãi mẹ đẻ lãi con.

Với người kinh doanh, buôn bán, họ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những khoản thua lỗ trước đó. Không những thế, họ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, có thể mở rộng được mạng lưới kinh doanh. Con giáp này thu về nhiều lợi nhuận, tiền bạc đầy tay, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 3 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số