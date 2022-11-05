Từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, 3 con giáp "tụ hỷ tụ tài", phất lên như diều gặp gió, đổi đời thành đại gua, ăn Tết to nhất vùng

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và cố gắng trong công việc. Con giáp này thận trọng lời ăn tiếng nói và nhẫn nhịn khi có chuyện. Trong các tình huống bất đồng, tranh cãi, tuổi Sửu nên chọn cách dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu.

Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, con giáp này có thể vượt qua các thử thách trong năm Quý Mão và đạt thành công lớn. Tài lộc của người tuổi Sửu được dự báo ngày một dồi dào hơn. Tử vi nói rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 có quan hệ tương sinh với Thái Tuế. Con giáp này cũng được nhiều cát tinh hỗ trợ. Cùng với sự thông minh, khéo léo của mình, tuổi Sửu có thể giải quyết công việc một cách dễ dàng.

Tử vi nói rằng từ bây giờ đến tết 2023, vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ả. Người có cặp có đôi có cơ hội đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ được biết đến với tính cách cởi mở, dễ gần. Đa phần họ đều là người nghiêm túc, có chí tiến thủ trong công việc. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý tài chính nên cuộc sống về sau của họ khá nhàn nhã, có của ăn của để.

Tài vận của người tuổi Tỵ trong vòng vài tháng gần đây không được tốt. Dù đã nỗ lực nhưng họ không gặp may, công việc gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, con giáp này có thể rũ bỏ vận xui, tài vận cũng tăng lên thấy rõ.

Trong thời điểm này, sự nghiệp của họ thăng hoa thấy rõ. Được cấp trên tin tưởng, giao phó cho nhiệm vụ quan trọng, con giáp này dốc lòng dốc sức vì công việc, từ đó vững bước trên con đường thành công.

Người làm ăn buôn bán được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm, tiền chảy ào ào về túi. Người cầu xin nhân duyên, con cái cũng được thỏa nguyện, cuộc sống từ đó hạnh phúc viên mãn hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

3 con giáp may mắn nhất từ đây đến tết 2023, đạp trúng hố vàng, may mắn không ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Từ đây đến tết nguyên đán 2023, người tuổi Thân sinh năm 1980, 1992 gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Trong 3 tháng tới, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Những người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm