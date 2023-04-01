Từ nay đến ngày Rằm nhuận tháng 2 âm lịch: CÁT VẬN đến, 3 con giáp tiền tài tự động 'gõ cửa nhà', may mắn nối đuôi nhau tìm đến

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 20:10

Tử vi có dự báo, từ nay đến Rằm nhuận tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp đường tài lộc rộng mở, may mắn tự đến. Cùng xem họ là ai?

Tuổi Mão

Sách tử vi có dự báo, từ nay đến Rằm nhuận tháng 2 âm lịch được dự đoán là thời điểm vượng phúc, vượng tài của tuổi Mão. Mọi sự đều sẽ hanh thông thuận lợi, dù có vấp phải khó khăn họ cũng sẽ nhanh chóng gỡ bỏ thế bí, đập tan mọi rào cản và lội ngược dòng ngoạn mục.

Bản mệnh rất vượng vận quý nhân, hợp nhất với người cùng mệnh nhưng lớn tuổi hơn. Tiền tài sẽ tự động tìm đến với họ, gõ cửa nhà con giáp này liên tục từ đầu tháng tới cuối tháng. Tuổi Mão vốn là những người nhanh nhẹn, khéo léo lại chăm chỉ, nỗ lực nên việc nhận thành quả cũng sẽ nhanh đến thôi.

Từ nay đến ngày Rằm nhuận tháng 2 âm lịch: CÁT VẬN đến, 3 con giáp tiền tài tự động 'gõ cửa nhà', may mắn nối đuôi nhau tìm đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có tính hướng ngoại mạnh mẽ, dễ gây được nhiều thiện cảm ban đầu. Tuy vậy, trên phương diện kinh tế, lợi ích, tuổi Tý có lúc rất quyết liệt, không để ý đến nhân tình thế thái xung quanh, vì vậy không được lòng người khác, thiếu năng lực chỉ huy, gặp chuyện khó khăn ít người giúp.

Từ nay đến Rằm nhuận tháng 2 âm lịch, tuổi Tý gặp được vận thế rất tốt, tài vận cũng rất thăng hoa. Trên phương diện tài chính có nhiều khởi sắc, thu được các món lợi không nhỏ. Trên phương diện sự nghiệp nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, dễ được cấp trên chú ý, cân nhắc, dẫn đến nhiều thuận lợi sau này.

Từ nay đến ngày Rằm nhuận tháng 2 âm lịch: CÁT VẬN đến, 3 con giáp tiền tài tự động 'gõ cửa nhà', may mắn nối đuôi nhau tìm đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang thời gian từ nay đến Rằm nhuận tháng 2 âm lịch, tuổi Thân sẽ may mắn tột đỉnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Thậm chí, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, giàu sang bất chấp.

Nhờ được thần tài nâng đỡ, quý nhân hỗ trợ nên tuổi Thân muốn gì được nấy, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Tiền tài dư dả, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời ban cho Thân. Con giáp có thể kiếm được tiền trong thời gian này bằng cả tuần làm lụng vất vả.

Từ nay đến ngày Rằm nhuận tháng 2 âm lịch: CÁT VẬN đến, 3 con giáp tiền tài tự động 'gõ cửa nhà', may mắn nối đuôi nhau tìm đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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