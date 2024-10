Từ nay đến giữa tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ, giàu có bứt phá, tiền vô như nước, lộc lá xum xuê, vàng bạc đầy nhà

Từ nay đến giữa tháng 10 âm lịch, tuổi Mão có lộc bất ngờ, nhất là người có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Vì thế con giáp này nên tích cực làm việc hơn để tận dụng vận may này. Bản mệnh còn may mắn đến mức có thể trúng thưởng hoặc có tiền công khá nhanh. Con giáp này có thể thử vận may của mình. Đôi khi mạo hiểm một chút sẽ đem lại may mắn bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của tuổi Mão cũng vô cùng rực rỡ. Con giáp này đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Con giáp tuổi Mùi

Từ nay đến giữa tháng 10 âm lịch, Thiên Ấn chiếu mệnh đem lại may mắn cho những bạn làm bác sĩ, kỹ thuật, nghệ thuật. Mùi có đầu óc khôn khéo, mưu lược nên đi làm không để bất cứ ai ăn hiếp được mình, làm đúng nên chẳng ai có thể bắt bẻ. Tuy nhiên bạn cũng nên hạn chế ăn nói thẳng thắn kẻo cản trở đường công danh phát triển nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hội cục nên tài lộc trong ngày không quá dồi dào nhưng vẫn thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải lo lắng chuyện tiền bạc quá nhiều. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, nay hãy tranh thủ kiếm thêm đi nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!