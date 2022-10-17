Từ hôm nay đến hết tháng 10, 3 con giáp có duyên với Thần Tài, lộc đỏ triền miên, hỷ sự giăng lối, cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 08:01

Chúc mừng con giáp phát tài từ hôm nay đến hết tháng 10, 3 con giáp làm ăn thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên tiền đổ về túi ầm ầm, chẳng phải lo chi tiêu.

Tuổi Tỵ

May mắn được sao Cát Tinh trợ lực nên từ hôm nay đến hết tháng 10 của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng, công việc thăng hoa, làm đâu thắng đó. Bản mệnh dễ dàng vượt qua những nhiệm vụ mới trong tuần nhờ sự trợ giúp của quý nhân, hãy mạnh dạn đón nhận mọi thử thách đến với mình.

Tinh thần lạc quan cùng thái độ nghiêm túc là chìa khóa giúp bạn kiếm tiền.Vì vậy nên khi có cơ hội kiếm tiền thì bạn cứ cân nhắc rồi đón nhận. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội nhận thêm quà cáp vì được nhiều người yêu quý.

Tình cảm giữa bạn và người ấy có sự thăng hoa rõ rệt, cả 2 biết quan tâm đến nhau ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nhờ có tình yêu thương từ các thành viên trong gia đình mà bạn cảm thấy tràn đầy động lực mỗi ngày.

Từ hôm nay đến hết tháng 10, 3 con giáp có duyên với Thần Tài, lộc đỏ triền miên, hỷ sự giăng lối, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
May mắn được sao Cát Tinh trợ lực nên từ hôm nay đến hết tháng 10 của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng, công việc thăng hoa, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nhận được sự ủng hộ, yêu mến của mọi người. May mắn hơn, từ hôm nay đến hết tháng 10 bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương sẽ chỉ ra cho bạn những định hướng đúng đắn cho tương lai.

Chuyện làm ăn cũng phát triển thuận lợi khi bạn tìm ra định hướng phù hợp cho bản thân. Tất nhiên, khi mới bắt đầu thì mọi việc không thể thuận lợi ngay được, song chỉ cần tin tưởng vào bản thân và cố gắng không ngừng, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy hiệu quả công việc.

Từ hôm nay đến hết tháng 10, 3 con giáp có duyên với Thần Tài, lộc đỏ triền miên, hỷ sự giăng lối, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Từ hôm nay đến hết tháng 10 bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

So với các con giáp nói trên, tuổi Mão là những con người hiền lành hơn, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Họ có cách cư xử khéo léo, nhã nhặn, hiếm khi làm người khác phật lòng.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ hôm nay đến hết tháng 10 là thời điểm may mắn của họ. Tử vi học có nói, những vận đen đeo bám họ vào khoảng thời gian trước sẽ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi.

Đặc biệt, đây là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, nhất là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cuộc sống sung túc hơn bao giờ hết.

Từ hôm nay đến hết tháng 10, 3 con giáp có duyên với Thần Tài, lộc đỏ triền miên, hỷ sự giăng lối, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Theo các chuyên gia phong thủy, từ hôm nay đến hết tháng 10 là thời điểm may mắn của họ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Đúng hôm nay, thứ Hai ngày 17/10/2022, 3 con giáp vô cùng may mắn khi đường tình duyên hanh thông, gặp được người tâm đầu ý hợp; tiền bạc như ý.

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