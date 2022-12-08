Từ giữa tháng 12/2022, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 23:15

Giữa tháng 12/2022, 3 con giáp này có thể chuyển bại thành thắng, thành công vang dội.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Giữa tháng 12 tới đây, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến từ lúc này, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Từ giữa tháng 12/2022, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống giàu sang, phú quý - Ảnh 1
Giữa tháng 12 tới đây, Sửu sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, tuổi ngọ gặp được may mắn nhờ được sao Thái Dương bảo hộ mà vận quý nhân vượng phát, làm gì cũng thuận lợi. Công việc diễn ra càng ổn thỏa. Vận trình tài lộc thăng hạng, nguồn thu nhập rộng mở, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cũng đều đón vận may, buôn may bán đắt, khách cũ thì nhớ, khách mới thì mong. 

Lúc này túi tiền của bản mệnh rủng rỉnh, hãy nghĩ đến chuyện tích lũy một khoản vững chắc tạo nền móng vững chắc cho kế hoạch đầu tư sắp tới. 

Tình cảm nhìn chung hạnh phúc, êm đềm; người độc thân nếu đang có tình cảm với ai thì hãy chủ động tích cực tiến tới mới mong dành được tình yêu từ họ, mau chóng tìm cơ hội ngỏ lời với đối phương. 

Từ giữa tháng 12/2022, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống giàu sang, phú quý - Ảnh 2
Theo tử vi, tuổi Ngọ gặp được may mắn nhờ được sao Thái Dương bảo hộ mà vận quý nhân vượng phát, làm gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân sẽ có khoảng thời gian giữa tháng 12 đầy may mắn. Bản mệnh dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp dù lần đầu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người.

Về tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, Thân có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước.

Với người làm công ăn lương, Thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí Thân còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Từ giữa tháng 12/2022, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, cuộc sống giàu sang, phú quý - Ảnh 3
Thân sẽ có khoảng thời gian giữa tháng 12 đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua hết ngày mai (9/12), 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn chiếu rợp đầu, tiền chảy vào cuồn cuộn, may túi 3 gang mà đựng

Qua hết ngày mai (9/12), 3 con giáp tài lộc bung cửa, may mắn chiếu rợp đầu, tiền chảy vào cuồn cuộn, may túi 3 gang mà đựng

Qua hết ngày mai (9/12), vận may đang tăng dần theo cấp số nhân đối với những con giáp này nên thu nhập của họ tăng lên đáng kể.

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