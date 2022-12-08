Bước sang thứ Sáu ngày 9/12/2022, Trời thương Phật độ, 3 tuổi có cơ duyên trúng độc đắc, hứng trọn lộc thiên hạ, phú quý nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 14:41

Trong thứ Sáu ngày 9/12/2022, những con giáp này được dự báo nhờ chăm chỉ, nỗ lực không ngừng mà sẽ gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi thứ Sáu ngày 9/12/2022, tuổi ngọ gặp được may mắn nhờ được sao Thái Dương bảo hộ mà vận quý nhân vượng phát, làm gì cũng thuận lợi. Công việc diễn ra càng ổn thỏa, khó khăn tuy vẫn còn tồn đọng nhưng bằng ý chí vững vàng, sự quyết tâm và quý nhân dìu dắt mà bạn vượt qua nhanh chóng. 

Vận trình tài lộc thăng hạng, nguồn thu nhập rộng mở, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cũng đều đón vận may, buôn may bán đắt. Lúc này túi tiền của bản mệnh rủng rỉnh, hãy nghĩ đến chuyện tích lũy một khoản vững chắc tạo nền móng vững chắc cho kế hoạch đầu tư sắp tới. 

Tình cảm nhìn chung hạnh phúc, êm đềm; người độc thân nếu đang có tình cảm với ai thì hãy chủ động tích cực tiến tới mới mong dành được tình yêu từ họ, mau chóng tìm cơ hội ngỏ lời với đối phương. 

Bước sang thứ Sáu ngày 9/12/2022, Trời thương Phật độ, 3 tuổi có cơ duyên trúng độc đắc, hứng trọn lộc thiên hạ, phú quý nhất vùng - Ảnh 1
Theo tử vi thứ Sáu ngày 9/12/2022, tuổi ngọ gặp được may mắn nhờ được sao Thái Dương bảo hộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách hiền lành, nhân hậu, bao dung. Họ luôn được người khác quý mến vì nét tính cách này. Bản mệnh còn là người thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Con giáp này không ngừng học hỏi, mở mang kiến thức trên nhiều lĩnh vực.

Trong thứ Sáu ngày 9/12/2022, tài vận của người tuổi Mão ngày một dồi dào. Người làm ăn kinh doanh trả hết nợ nần, tiền bạc rủng rỉnh, làm đâu thắng đó. Ở thời điểm này, tuổi Mão có thể bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nhưng kết quả thu được lại đúng như mong đợi.

Ngoài ra, tuổi Mão cũng được dự báo có thể gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Người đang có cặp có thể suy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Người đã kết hôn có thể đón nhận nhiều tin vui.

Bước sang thứ Sáu ngày 9/12/2022, Trời thương Phật độ, 3 tuổi có cơ duyên trúng độc đắc, hứng trọn lộc thiên hạ, phú quý nhất vùng - Ảnh 2
Trong thứ Sáu ngày 9/12/2022, tài vận của người tuổi Mão ngày một dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm việc rất chăm chỉ. Cho dù gặp khó khăn thì họ vẫn không nản lòng, kiên trì tiến từng bước vững chắc về phía trước. Trong cuộc sống, người tuổi này có tính tự lập cao, sẽ không vì bất cứ lý do gì mà ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.

Thành công của người tuổi Dần đều rất xứng đáng bởi nó dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng của bản thân.

Trong thứ Sáu ngày 9/12/2022, tử vi cho thấy người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn. Họ sẽ trút bỏ được những gánh nặng trong lòng, tinh thần trở nên tốt hơn, có nhiều ý tưởng, mở ra cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, người tuổi Dần biết nắm bắt cơ hội thì có thể thăng tiến trong sự nghiệp, bước đến gần hơn với sự giàu có.

Bước sang thứ Sáu ngày 9/12/2022, Trời thương Phật độ, 3 tuổi có cơ duyên trúng độc đắc, hứng trọn lộc thiên hạ, phú quý nhất vùng - Ảnh 3
Trong thứ Sáu ngày 9/12/2022, tử vi cho thấy người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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