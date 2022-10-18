Từ giờ kéo dài đến hết năm 2022, 3 con giáp ngẩng mặt hứng tiền, vận phúc tề tựu, đếm tiền mỏi tay, tha hồ mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 18:25

Tử vi có nói, từ giờ đến hết năm 2022, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình thăng hoa, tài lộc rực rỡ. Nếu có cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tuổi Sửu

Từ giờ đến hết năm 2022 là thời gian may mắn nhất trong tháng của Sửu. Vận trình của con giáp khởi sắc không ngờ, làm ăn phát đạt. Bản mệnh có được nhiều bảng hợp động chất lượng, sự nghiệp phất lên trông thấy. Công danh thăng tiến kéo theo tài vận leo thang, con giáp tiền của dồi dào, số dư toàn khoảng tăng lên nhanh chóng.

Nếu cứ tiếp tục cố gắng, con giáp may mắn này nhất định có cuộc sống sung túc, ấm êm mãi về sau. Không chỉ vậy, trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu may mắn phúc lộc đầy người, làm ăn phát đạt. Nếu biết nắm lấy cơ hội, bản mệnh sẽ giàu lên trông thấy, tiền bạc thoải mái, tha hồ chi tiêu.

Từ giờ kéo dài đến hết năm 2022, 3 con giáp ngẩng mặt hứng tiền, vận phúc tề tựu, đếm tiền mỏi tay, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 1
Từ giờ đến hết năm 2022 là thời gian may mắn nhất trong tháng của Sửu. Vận trình của con giáp khởi sắc không ngờ, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách trời đã định, từ giờ đến hết năm 2022, người tuổi Thìn vận trình may mắn, làm gì cũng thành công. Con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Công danh của Thìn ngày càng đi lên, những hạng mục nào có con giáp tham gia đều thành công vang dội.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, hay tách ra làm ăn riêng thì đây chính xác là thời điểm ngàn năm có một của con giáp. Bản mệnh chuyển mình thuận lợi, nâng cao sự nghiệp. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới để gây ấn tượng với cấp trên. Kể từ đây, bản mệnh lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc phủ phê.

Từ giờ kéo dài đến hết năm 2022, 3 con giáp ngẩng mặt hứng tiền, vận phúc tề tựu, đếm tiền mỏi tay, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 2
Sách trời đã định, từ giờ đến hết năm 2022, người tuổi Thìn vận trình may mắn, làm gì cũng thành công. Con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ chính xác là con giáp không cần làm nhiều mà vẫn có ăn trong thời gian từ giờ đến hết năm 2022. Người mang tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một món tiền lớn “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay trúng thưởng. Con giáp hãy vui vẻ đón nhận điềm lành tài lộc này nhé.

Nếu may mắn không xuất hiện một cách ngẩu nhiên thì Tỵ sẽ được hội ngộ với cố nhân và nhận sự giúp đỡ lớn về tài chính. Người này còn làm sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, đại công cáo thành. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể nhận được một món tiền "từ trên trời rơi xuống". Đây có thể là do trúng số hay người quan của Tỵ biếu tặng. Con giáp hãy sử dụng hợp lý nhé.

Từ giờ kéo dài đến hết năm 2022, 3 con giáp ngẩng mặt hứng tiền, vận phúc tề tựu, đếm tiền mỏi tay, tha hồ mua đất xây nhà - Ảnh 3
Tỵ chính xác là con giáp không cần làm nhiều mà vẫn có ăn trong thời gian từ giờ đến hết năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp đón cơ may giàu sang, tài lộc đầm đìa, vàng bạc quấn thân, công danh tấn tới

Từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp đón cơ may giàu sang, tài lộc đầm đìa, vàng bạc quấn thân, công danh tấn tới

Dự đoán kể từ giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn được tài lộc của trời đất.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 3 tử vi ngày 18/10/2022 3 con giáp may mắn tử vi cuối năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 21 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 21 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 18 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn