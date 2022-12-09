Từ giờ đến hết tháng 12/2022, Thần Tài mở sổ gọi tên ba con giáp tiền tài 'đổ về', sớm thành 'đại gia' bất động sản, nhà cửa xe sang có đủ đón Tết sung túc

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 15:09

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến hết tháng 12/2022 có tới 3 con giáp may mắn cuộc sống hanh thông, mua nhà tậu xe dễ dàng, cuộc sống viên mãn không ai bì kịp.

Tuổi Mão 

Những người tuổi Mão tính tình hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này tâm tính tốt, luôn sống lạc quan, yêu đời. Dù cho có gặp khó khăn, Mão ít khi than vãn mà thường bắt tay vào làm việc để tự mở ra cơ hội thăng tiến cho bản thân. 

Tử vi dự đoán từ giờ đến tháng 12/2022 con đường tài lộc của con giáp tuổi Mão mới vượng. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc của họ nở rộ. Sự nghiệp có được sự công nhận của cấp trên lẫn đồng nghiệp, thậm chí còn được đề xuất tăng lương sau quãng thời gian làm việc tốt vừa qua. 

Chưa kể con giáp tuổi này làm đâu thắng đó, đầu tư kinh doanh thường thu hái được thành công. Công việc suôn sẻ giúp họ có nguồn thu nhập cao cũng như cuộc sống hạnh phúc.

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Sự nghiệp của tuổi Mão có được sự công nhận của cấp trên lẫn đồng nghiệp, thậm chí còn được đề xuất tăng lương sau quãng thời gian làm việc tốt vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu là mẫu con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây con đường hậu vận của Sửu diễn biến thuận lợi đủ điều, người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài năm mới. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

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Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây con đường hậu vận của Sửu diễn biến thuận lợi đủ điều, người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết người tuổi Dậu vốn rất chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến trong công việc. Họ không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn trong công việc hằng ngày hay cuộc sống, mà không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình. Nhờ vậy mà họ được nhiều người quý mến và sẵn sàng nâng đỡ mỗi lúc Dậu gặp khó khăn. 

Từ giờ đến hết năm 2022, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Công việc tưởng rằng sẽ giậm chân tại chỗ nhưng bất ngờ thuận lợi và giúp tinh thần tuổi Dậu phấn chấn và thoải mái hơn. Thời gian sắp tới, tuổi Dậu sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Cuối năm nay, nếu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì đừng nói đến xe cộ mới, nhà cửa mới cũng sẽ mua được trong tầm tay.

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Từ giờ đến hết năm 2022, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thần Tài 'mở sổ vàng' bắt đầu từ ngày 10/12/2022, 3 con giáp xuất sắc vượng đường công danh, tài lộc bùng nổ, cuộc sống lên hương làm gì cũng gặp thuận lợi

Thần Tài 'mở sổ vàng' bắt đầu từ ngày 10/12/2022, 3 con giáp xuất sắc vượng đường công danh, tài lộc bùng nổ, cuộc sống lên hương làm gì cũng gặp thuận lợi

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai 10/12/2022 có tới 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, làm gì cũng gặp may mắn, quý nhân dẫn lối, con đường sự nghiệp thăng tiến.

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