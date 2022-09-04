Từ giờ đến Trung thu: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tiền nhiều như nước, đắm trong biển tiền, cơ may làm giàu không khó

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 20:52

Từ giờ tới Rằm Trung thu, những con giáp này đón nhận vận may về tài lộc, nguồn thu tiền bạc ngày càng dồi dào.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có vẻ ngoài lạnh lùng, không ưa nói nhiều, thích làm việc để thể hiện khả năng của mình hơn là chỉ nói bằng miệng. Con giáp này có tấm lòng ấm áp, trái tim nhân hậu luôn quan tâm, chăm sóc những người xung quanh.

Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch - Tết Trung Thu, tuổi Sửu được Thần Tài ưu ái, quý nhân phù trợ nên làm ăn thuận lợi hơn. Sửu có thể nhận lộc trong lĩnh vực đầu tư. Con giáp này còn được cao nhân chỉ giúp nên dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp. Cộng với năng lực xuất sắc vốn có, tuổi Sửu có thể gặp được những khách hàng tiềm năng, hoàn thiện các kế hoạch đã đặt ra, đạt lợi nhuận cao. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội phát triển tốt, có thể tăng lương, nhận thưởng trong thời gian tới.

Từ giờ đến Trung thu: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tiền nhiều như nước, đắm trong biển tiền, cơ may làm giàu không khó - Ảnh 1
Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch - Tết Trung Thu, tuổi Sửu được Thần Tài ưu ái, quý nhân phù trợ nên làm ăn thuận lợi hơn. Sửu có thể nhận lộc trong lĩnh vực đầu tư. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

 

Tử vi dự báo, từ giờ đến Tết Trung Thu 2022, Chính Ấn xuất hiện giúp đường công danh sự nghiệp và tài lộc của con giáp này luôn gặp may mắn, thuận lợi ở mọi mặt. Người tuổi Tý cũng dễ gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt.

 

Đường tài lộc của bản mệnh trong những ngày này cũng vô cùng hanh thông, thuận lợi khi may mắn liên tục kéo đến. Đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi, vận may luôn ở bên, mong ước thành hiện thực.

 

Từ giờ đến Trung thu: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tiền nhiều như nước, đắm trong biển tiền, cơ may làm giàu không khó - Ảnh 2
Tử vi dự báo, từ giờ đến Tết Trung Thu 2022, Chính Ấn xuất hiện giúp đường công danh sự nghiệp và tài lộc của con giáp này luôn gặp may mắn, thuận lợi ở mọi mặt. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Mão xuống dốc do đó gặp nhiều áp lực trong công việc, đặc biệt là thời gian đầu năm dù con giáp này bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả thu lại không như ý muốn.

 

Từ giờ cho đến Trung Thu, sau khi trải qua nhiều vất vả, khó khăn, cuối cùng người tuổi Mão đã có thể cảm nhận “mùi vị” của sự thành công. Thời gian nay, do được quý nhân ra tay giúp đỡ, nên công việc có bước tiến vượt bậc, đồng thời, nguồn thu nhập cũng tăng lên phi mã, và có cơ hội tăng thưởng, tăng lương. Con giáp này cuối cũng cũng đã “cá chép hóa rồng”.

 

Từ giờ đến Trung thu: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tiền nhiều như nước, đắm trong biển tiền, cơ may làm giàu không khó - Ảnh 3
Từ giờ cho đến Trung Thu, sau khi trải qua nhiều vất vả, khó khăn, cuối cùng người tuổi Mão đã có thể cảm nhận “mùi vị” của sự thành công. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Khổ tận cam lai: Hết tháng 9 này, 3 con giáp được Ngọc Hoàng nâng đỡ, trỗi dậy mạnh mẽ vào 3 tháng cuối năm, tài vận dồi dào, làm 1 hưởng 10

Khổ tận cam lai: Hết tháng 9 này, 3 con giáp được Ngọc Hoàng nâng đỡ, trỗi dậy mạnh mẽ vào 3 tháng cuối năm, tài vận dồi dào, làm 1 hưởng 10

Vào thời điểm 3 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp sau đây chính thức tạm biệt những gian nan cũ để đón nhận loạt may mắn, đổi vận bất ngờ

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp nhâm dần Tử vi Tết Trung thu 2022 3 con giáp hứng trọn bão tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch