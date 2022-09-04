Từ giờ đến Trung thu: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tiền nhiều như nước, đắm trong biển tiền, cơ may làm giàu không khó

Từ giờ đến Rằm tháng 8 âm lịch - Tết Trung Thu, tuổi Sửu được Thần Tài ưu ái, quý nhân phù trợ nên làm ăn thuận lợi hơn. Sửu có thể nhận lộc trong lĩnh vực đầu tư. Con giáp này còn được cao nhân chỉ giúp nên dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp. Cộng với năng lực xuất sắc vốn có, tuổi Sửu có thể gặp được những khách hàng tiềm năng, hoàn thiện các kế hoạch đã đặt ra, đạt lợi nhuận cao. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội phát triển tốt, có thể tăng lương, nhận thưởng trong thời gian tới.

Người tuổi Tý có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Tử vi dự báo, từ giờ đến Tết Trung Thu 2022, Chính Ấn xuất hiện giúp đường công danh sự nghiệp và tài lộc của con giáp này luôn gặp may mắn, thuận lợi ở mọi mặt. Người tuổi Tý cũng dễ gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt.

Đường tài lộc của bản mệnh trong những ngày này cũng vô cùng hanh thông, thuận lợi khi may mắn liên tục kéo đến. Đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi, vận may luôn ở bên, mong ước thành hiện thực.

Tử vi dự báo, từ giờ đến Tết Trung Thu 2022, Chính Ấn xuất hiện giúp đường công danh sự nghiệp và tài lộc của con giáp này luôn gặp may mắn, thuận lợi ở mọi mặt. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Mão xuống dốc do đó gặp nhiều áp lực trong công việc, đặc biệt là thời gian đầu năm dù con giáp này bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả thu lại không như ý muốn.

Từ giờ cho đến Trung Thu, sau khi trải qua nhiều vất vả, khó khăn, cuối cùng người tuổi Mão đã có thể cảm nhận “mùi vị” của sự thành công. Thời gian nay, do được quý nhân ra tay giúp đỡ, nên công việc có bước tiến vượt bậc, đồng thời, nguồn thu nhập cũng tăng lên phi mã, và có cơ hội tăng thưởng, tăng lương. Con giáp này cuối cũng cũng đã “cá chép hóa rồng”.

Từ giờ cho đến Trung Thu, sau khi trải qua nhiều vất vả, khó khăn, cuối cùng người tuổi Mão đã có thể cảm nhận “mùi vị” của sự thành công. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm