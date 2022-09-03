Vào hôm nay thứ Bảy ngày 3/9, những con giáp sau đây cần cẩn trọng trong lời nói và đưa ra quyết định bởi sẽ dễ vướng xui xẻo, gặp thất bại không đáng có

Tuổi Thìn Tử vi ngày mới 3/9/2019 của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Thìn hôm nay đối mặt với cục diện Thìn Mão tương hại, được nhắc nhở nên thận trọng vì có những chuyện không lành có thể xảy ra. Gia đạo lục đục, mâu thuẫn liên tục, bản mệnh không thể dàn xếp được nên càng cảm thấy bất lực. Tình cảm cũng bị rạn nứt, lạnh nhạt vì không ai chịu nhường ai. Đường tài lộc của người tuổi Thìn còn bị ngáng trở, mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì bỗng nhiên gặp phải sự cố khiến tiền bạc thất thoát, hư hao khá nhiều. Con giáp này nên thận trọng hơn trong những quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh gây ra tổn thất nghiêm trọng hơn nữa.

Tuổi Thìn nên tiết chế bản thân lại, đừng tỏ ra cố chấp, cứng nhắc khi đặt cái tôi lên quá cao. Có thể con giáp này nhìn nhận đúng nhưng cần phải phù hợp với tình huống hiện tại nữa, vì vậy nên học cách lắng nghe những lời góp ý chân thành của mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi ngày mới 3/9/2019 của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Thìn hôm nay đối mặt với cục diện Thìn Mão tương hại, được nhắc nhở nên thận trọng vì có những chuyện không lành có thể xảy ra. Ảnh minh họa Tuổi Mùi Tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Mùi có một ngày không được suôn sẻ, hung vận quá lớn còn có thể khiến cho con giáp này điêu đứng nữa. Mùi Tuất tương phá, chuyện tình cảm không được như ý khiến bản mệnh đau buồn.



Đôi bên không tìm được tiếng nói chung, hiểu lầm nối tiếp nhau chồng chất càng khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Thậm chí, cả 2 có thể làm tổn thương nhau mà không hề hay biết.



Kiếp Tài cảnh báo về nguy cơ phá tài trong ngày này. Đừng nghĩ rằng mình tiêu ít mà lầm nhé. Tiêu ít nhưng mỗi chỗ tiêu một chút góp lại cũng thành khoản lỡn. Đừng khinh việc nhỏ, bởi lỗ nhỏ cũng có thể làm đắm con thuyền lớn.

Tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Mùi có một ngày không được suôn sẻ, hung vận quá lớn còn có thể khiến cho con giáp này điêu đứng nữa. Mùi Tuất tương phá, chuyện tình cảm không được như ý khiến bản mệnh đau buồn. Ảnh minh họa Tuổi Tuất

Dậu Tuất Tương Hại, chuyện tình cảm rạn nứt là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của người tuổi Tuất sa sút, kém sắc, kéo theo cả tình trạng sức khỏe sụt giảm. Mọi chuyện bắt nguồn cũng bởi đôi bên có những bí mật không nói với nhau, khiến cho hiểu lầm càng thêm sâu sắc.



Còn trong công việc, tính tình dễ bị kích động khiến bạn hay đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi làm một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hay thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình xem sao. Có thể bạn sẽ tìm ra một hướng đi đúng đắn hơn.



Vận xui còn đeo bán con giáp này cả ở đường tài lộc khi mà Kiếp Tài gây khó khăn cho bạn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập. Đầu tư không hiệu quả, tiền bỏ ra nhưng không thu về nguồn lợi nhuận xứng đáng, có lẽ bạn nên xem xét lại lựa chọn ban đầu của mình. Dậu Tuất Tương Hại, chuyện tình cảm rạn nứt là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của người tuổi Tuất sa sút, kém sắc, kéo theo cả tình trạng sức khỏe sụt giảm. Mọi chuyện bắt nguồn cũng bởi đôi bên có những bí mật không nói với nhau, khiến cho hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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