Qua kỳ nghỉ lễ 2/9: Cát tinh nâng đỡ, 3 con giáp sự nghiệp bước sang trang mới, được chỉ định làm sếp lớn, tài lộc tăng vù vù không đỡ nổi, sớm hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 10:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán qua kỳ nghỉ lễ 2/9, những con giáp này sẽ có cuộc sống thuận lợi hơn nhiều, vượt khó làm giàu

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng, tuổi Tý có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình sau kỳ lễ 2/9 diễn ra tương đối tốt đẹp. Công việc của tuổi Tý có đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên tạo điều kiện nên năng suất tốt hơn hẳn. Con giáp này có thể hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính ban đầu, đạt thành tích tốt. Nhờ sự thông minh, bản lĩnh của bản thân mà tuổi Mão có thể chớp lấy những cơ hội để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, cuộc sống cũng trở nên sung túc, đủ đầy hơn.

Cát tinh che chở nên người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Bản mệnh có thể gặp được đối tác tốt, cùng chung lý tưởng, làm việc ăn ý nên nhanh chóng đạt thành tựu. Hai bên đều thu về lợi nhuận khả quan, túi tiền rủng rỉnh.

Thiên Ấn mang tới tinh thần mạnh mẽ, vững vàng cho những người cầm tinh con Chuột. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để phát huy năng lực cá nhân, giải quyết các khó khăn, bế tắc đang gặp phải, giảm bớt áp lực cho bản thân, tìm kiếm thêm cơ hội phát triển.

Qua kỳ nghỉ lễ 2/9: Cát tinh nâng đỡ, 3 con giáp sự nghiệp bước sang trang mới, được chỉ định làm sếp lớn, tài lộc tăng vù vù không đỡ nổi, sớm hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, tuổi Tý có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình sau kỳ lễ 2/9 diễn ra tương đối tốt đẹp. Công việc của tuổi Tý có đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên tạo điều kiện nên năng suất tốt hơn hẳn. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu quan tâm nhiều đến giá trị bản thân, tu dưỡng trong ngoài, chăm chỉ, giản dị và chân thành. Qua kỳ nghỉ lễ này, người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn và xui xẻo qua đi, mở ra những cơ hội mới, tiền tài sẽ đến khiến Sửu trở nên thành công trong cuộc sống, sự nghiệp ngập tràn niềm vui.

Người tuổi Sửu dễ dàng có được cơ hội thăng tiến, lương thưởng sẽ tăng đều đặn. Dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cũng đều đạt được thứ mình muốn. Nhiều người làm ăn phát tài, gia đình vượng phát.

Lời khuyên dành cho Sửu trong thời gian này là những trắc trở chỉ đến tạm thời chứ không khổ suốt đời. Bản mệnh hãy tin rằng hoa mai muốn thơm thì phải chịu lạnh, khổ tận sẽ có ngày cam lai.

Qua kỳ nghỉ lễ 2/9: Cát tinh nâng đỡ, 3 con giáp sự nghiệp bước sang trang mới, được chỉ định làm sếp lớn, tài lộc tăng vù vù không đỡ nổi, sớm hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2

Người tuổi Sửu dễ dàng có được cơ hội thăng tiến, lương thưởng sẽ tăng đều đặn. Dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cũng đều đạt được thứ mình muốn. Nhiều người làm ăn phát tài, gia đình vượng phát. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, trước lễ 2/9 là thời điểm khó khăn cuối cùng của tuổi Ngọ trong năm nay, thế nên, từ sau lễ 2/9, họ đã không còn gì phải lo lắng.

Đặc biệt, tử vi học có nói, từ thời gian này, tuổi Ngọ chính là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Ngọ nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Ngọ cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Ngọ cũng vô cùng viên mãn.

Qua kỳ nghỉ lễ 2/9: Cát tinh nâng đỡ, 3 con giáp sự nghiệp bước sang trang mới, được chỉ định làm sếp lớn, tài lộc tăng vù vù không đỡ nổi, sớm hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3

Theo các chuyên gia phong thủy, trước lễ 2/9 là thời điểm khó khăn cuối cùng của tuổi Ngọ trong năm nay, thế nên, từ sau lễ 2/9, họ đã không còn gì phải lo lắng. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Vào lúc 12 giờ trưa nay (2/9/2022), 3 con giáp hưởng lộc Thần Tài, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền lấp đầy túi nặng trĩu, sung túc giàu sang

Vào lúc 12 giờ trưa nay (2/9/2022), 3 con giáp hưởng lộc Thần Tài, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền lấp đầy túi nặng trĩu, sung túc giàu sang

Những con giáp này vào đúng 12 trưa hôm nay sẽ may mắn cực độ, vận tài lộc thịnh vượng hơn rất nhiều.

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