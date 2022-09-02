Hôm nay (2/9), 3 con giáp bị Thần xui xẻo theo gót, làm gì cũng vướng phải rắc rối, chật vật đủ đường, cần phải cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 06:33

Tử vi ngày mới dự báo hôm nay 3 con giáp sau đây đối mặt với điềm báo vận trình có nhiều điều không hay sẽ đến, đi đâu làm gì cũng nên chú ý an toàn

Tuổi Mùi

Theo tử vi thứ Hai ngày 2/9/2022 của 12 con giáp, hôm nay tuổi Mùi có điềm báo có bất hòa, mâu thuẫn xảy ra giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng dù đó là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng nên lấy hòa khí làm đầu, nhà không yên thì vận trình cũng bị kéo xuống mà thôi.

Con giáp cũng được nhắc nhở nên thận trọng, dè chừng trong mọi việc vì có thể gặp họa thị phi, kiện tụng. Con giáp này có thể gặp phải rắc rối liên quan tới pháp luật, cơ quan công quyền, vừa tốn tiền vừa mất thời gian mà còn có khi vướng phải vòng lao lý. Vì vậy bản mệnh cần phải suy tính thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra cũng nên xem xét kỹ lưỡng mọi việc vì có thể người tuổi Mùi không làm sai nhưng bị người khác hãm hại, vu oan giáng họa.

Hôm nay (2/9), 3 con giáp bị Thần xui xẻo theo gót, làm gì cũng vướng phải rắc rối, chật vật đủ đường, cần phải cẩn trọng - Ảnh 1
Theo tử vi thứ Hai ngày 2/9/2022 của 12 con giáp, hôm nay tuổi Mùi có điềm báo có bất hòa, mâu thuẫn xảy ra giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Hôm nay vận trình công danh sự nghiệp của Tỵ không có dấu hiệu tiến triển cho lắm. Nguyên nhân chính là do sự cố chấp của con giáp này dẫn đến cơ hội vụt mất. Nguy cơ xảy ra với người làm công ăn lương sẽ rõ ràng hơn so với người buôn bán kinh doanh, có thể hậu quả hôm nay không rõ ràng nhưng sẽ phải gánh chịu vào những ngày sau.

Về phương diện tài lộc trong ngày của bản mệnh cũng không khả quan lắm. Tiền bạc có dấu hiệu thất thoát, tiền bạc như gió vào nhà trống, có bao nhiêu cũng chi tiêu hết. Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên tránh xa những trò chơi đỏ đen may rủi, thận trọng với các lời mời đầu tư. Hãy lập kế hoạch để quản lý tài chính của mình tốt hơn.

Hôm nay (2/9), 3 con giáp bị Thần xui xẻo theo gót, làm gì cũng vướng phải rắc rối, chật vật đủ đường, cần phải cẩn trọng - Ảnh 2
Về phương diện tài lộc trong ngày của bản mệnh cũng không khả quan lắm. Tiền bạc có dấu hiệu thất thoát, tiền bạc như gió vào nhà trống, có bao nhiêu cũng chi tiêu hết. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày cho biết, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường, khiến vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này tiến triển một cách chậm chạp và gặp nhiều trở ngại, khó khăn hơn bình thường.

Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần hết sức giữ bình tĩnh. Nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là tuổi Dần đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra rồi. Hãy tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.

Đường tài lộc có phần thăng trầm. Thu nhập không ổn định, con giáp này nếu không kiểm soát tốt chi tiêu sẽ khó xoay xở được trong những trường hợp cấp bách.

Hôm nay (2/9), 3 con giáp bị Thần xui xẻo theo gót, làm gì cũng vướng phải rắc rối, chật vật đủ đường, cần phải cẩn trọng - Ảnh 3
Tử vi hàng ngày cho biết, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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