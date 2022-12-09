Từ giờ đến Tết Nguyên đán, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', bội thu tài lộc, vô lo vô nghĩ tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 23:49

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'chuột sa hũ nếp', bội thu tài lộc, vô lo vô nghĩ tiền tiêu không hết từ giờ đến Tết Nguyên đán.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ có nhiều tiến triển và thuận lợi vượt bậc. Bạn may mắn gặp được quý nhân hỗ trợ, dẫn lối nên hạn chế những khó khăn và nâng cao thành tích trong sự nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nên được cấp trên quý mến. 

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của con giáp may mắn này cũng sẽ có tin vui. Thực thần độ mệnh giúp con giáp này có lộc ăn uống và khoản thu nho nhỏ từ người khác thưởng hoặc tặng. Một số bạn trong hôm nay sẽ quyết định xuống tiền đầu tư vào lĩnh vực nào đó và có khả năng thu được lợi nhuận cao.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', bội thu tài lộc, vô lo vô nghĩ tiền tiêu không hết - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ có nhiều tiến triển và thuận lợi vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hội giúp cho người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc từ giờ đến Tết Nguyên đán. Con giáp này có được cơ hội để chứng minh năng lực của mình và được đề bạt vào vị trí cao hơn. Tuy nhiên, bạn nên chủ động nâng cao chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý vì ở vị trí mới này, trách nhiệm của bạn cũng sẽ nặng nề hơn.

Hơn thế, con giáp này được Thực Thần hậu thuẫn nên có nhiều nguồn thu mới. Ngoài ra, bản mệnh còn nhận được nhiều lời mời cộng tác kéo dài đến cuối năm nên không cần quá lo lắng về tiền bạc.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', bội thu tài lộc, vô lo vô nghĩ tiền tiêu không hết - Ảnh 2
Cục diện Tam Hội giúp cho người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc từ giờ đến Tết Nguyên đán - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của người tuổi Hợi sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc trong thời gian tới. Bạn dành rất nhiều thời gian cho công việc kinh doanh của mình và đã đến lúc thu hoạch trái ngọt. Ngoài ra, bạn có có hội gặp gỡ nhiều người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi nên học hỏi được không ít.

Ngoài ra, con giáp này luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội kiếm tiền mới nên tài chính được đảm bảo. Bạn có thể sử dụng số tiền kiếm được để chi trả chi những nhu cầu thiết yếu nhưng cùng đừng quên có một khoản tiết kiệm nho nhỏ phòng khi xảy ra vấn đề cần dùng đến. 

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn đường, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', bội thu tài lộc, vô lo vô nghĩ tiền tiêu không hết - Ảnh 3
Vận trình công việc của người tuổi Hợi sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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