Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, 3 con giáp ngồi một chỗ đếm tiền, vàng nhét chật tủ, cán mốc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 07:21

Thời gian từ nay đến Rằm tháng 9 âm lịch, những con giáp này sẽ gặt hái nhiều tài lộc, giàu có hơn người.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con Gà sẽ có khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp trong thời gian từ nay đến Rằm tháng 9 âm lịch. Tài lộc của tuổi Dậu ngày càng tăng thêm, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có nhiều cơ hội đến với mình.

Điều quan trọng với người tuổi Dậu là phải biết nắm bắt cơ hội, đừng để lỡ vận may hiếm có này. Cũng trong thời gian này, uộc sống của những chú Gà sẽ có nhiều chuyển biến bất ngờ xảy ra, người biết nắm bắt nhất định sẽ đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp. Có thể nói, đây là khoảng thời gian những con giáp tuổi Dậu gặp được may mắn lớn trong đời.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, 3 con giáp ngồi một chỗ đếm tiền, vàng nhét chật tủ, cán mốc giàu sang - Ảnh 1
Người cầm tinh con Gà sẽ có khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp trong thời gian từ nay đến Rằm tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Từ nay đến Rằm tháng 9 âm lịch, những người tuổi Ngọ sẽ phát tài phát lộc, làm gì cũng dễ thành công, thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh vốn là những người thẳng thắn nên đôi khi không kiểm soát được lời nói của mình, đưa ra những phát ngôn thiếu chín chắn, có chút ngông cuồng khiến người ngoài dễ mất lòng, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân.

Tuy nhiên, những chú Ngựa lại có tấm lòng tử tế, được các vị Bồ tát chở che. Đặc biệt, trong thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ có tài lộc vượng phát, mọi việc đều suôn sẻ, tài sản gia đình tăng lên nhanh chóng theo từng ngày. Được Thần Tài gõ cửa, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ có nhiều tin vui, đạt được bước tiến lớn khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, 3 con giáp ngồi một chỗ đếm tiền, vàng nhét chật tủ, cán mốc giàu sang - Ảnh 2
Từ nay đến Rằm tháng 9 âm lịch, những người tuổi Ngọ sẽ phát tài phát lộc, làm gì cũng dễ thành công, thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người tuổi Thân bẩm sinh rất nhạy cảm với thời cuộc. Bản mệnh luôn dũng cảm đối mặt và thích tìm hiểu về mọi thứ mới lạ. Đối với các khoản đầu tư khác nhau, con giáp này rất sẵn sàng học hỏi và thường tham gia vào một số hoạt động đầu tư bên cạnh công việc chính.

Trong quá trình đầu tư, những chú Khỉ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như lợi nhuận. Theo tử vi cho thấy, trong thời gian từ nay đến Rằm tháng 9 âm lịch, vận may sẽ giúp thu nhập từ đầu tư của những chú Khỉ tăng lên đáng kể. Bản mệnh còn có thể mở ra được một kênh thu nhập mới.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch: Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, 3 con giáp ngồi một chỗ đếm tiền, vàng nhét chật tủ, cán mốc giàu sang - Ảnh 3
Theo tử vi cho thấy, trong thời gian từ nay đến Rằm tháng 9 âm lịch, vận may sẽ giúp thu nhập từ đầu tư của những chú Khỉ tăng lên đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi sang Rằm tháng 9 âm lịch.

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