Từ giờ đến rằm tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này được Thần Tài để mắt đến, công danh vững vàng, vận trình lên hương

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 15:39

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp này công thành danh toại, vạn sự như ý, đắc tài đắc lộc, phúc khí trường tồn trong thời gian từ giờ đến rằm tháng 2 Âm lịch.

Tuổi Dậu

Từ giờ đến rằm tháng 2 Âm lịch, vận mệnh đỏ thẫm, Tài Thần sẽ mang tới cho những người tuổi Dậu nhiều may mắn. Trên con đường tài lộc, những người tuổi Dậu sẽ có dấu hiệu khởi sắc với rất nhiều thành công.

Nhất là những ai làm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính thì sẽ nhanh phát tài, người kinh doanh buôn bán thì có vận may lớn về tiền bạc, cuộc sống giàu có hơn người. Những ai đang làm văn phòng dễ thăng quan tiến chức, hưởng nhiều bổng lộc. Bên cạnh đó, trong thời gian này tuổi Dậu còn có hỷ lộc, nếu như kết hôn và sinh con trong năm thì sẽ lại càng may mắn.

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Từ giờ đến rằm tháng 2 Âm lịch, vận mệnh đỏ thẫm, Tài Thần sẽ mang tới cho những người tuổi Dậu nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu Mão biết nắm bắt thời cơ thì từ giờ đến rằm tháng 2 Âm lịch rất dễ để phát tài. Mão có thể kiếm được bộn tiền. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thu tiền về túi. Việc buôn bán thuận lợi giúp Mão an tâm hơn. Nhờ trong ngày này Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc, là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương nên Mão dễ phát tài phát lộc.

Tử vi 12 con giáp dự báo Mão làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy. Không chỉ vậy, cát khí cũng giúp con giáp này thành công hơn trong sự nghiệp. Mão có tinh thần trách nhiệm và động lực để hoàn thành mọi công việc được giao. Nhờ vậy mà Mão nhận được khen ngợi từ cấp trên.

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Nếu Mão biết nắm bắt thời cơ thì từ giờ đến rằm tháng 2 Âm lịch rất dễ để phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người sinh năm Dần mang tính cách mạnh mẽ, quyết đoán nhưng có phần độc đoán. Họ thường là người có ý chí vươn lên, không an phận thủ thường. Người tuổi này rất có chính kiến. Họ luôn cố gắng theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Từ giờ đến rằm tháng 2 Âm lịch, người tuổi này gặp được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng gặp được may mắn. Tài lộc lên cao, họ kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống của họ không còn chật vật nữa. Những người đang gặp khó khăn về kinh tế trong thời điểm hiện tại có thể tin tưởng vì họ sẽ nắm chắc cơ hội thoát nghèo, có thể mua được nhà đẹp, xe sang như mong đợi.

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Từ giờ đến rằm tháng 2 Âm lịch, người tuổi này gặp được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng gặp được may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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