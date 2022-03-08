Đúng Chủ Nhật tuần này, 3 con giáp này không thành RỒNG thì cũng thành PHƯỢNG, tay trái hái lộc, tay phải đếm tiền, phú quý bao vây

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 23:58

Tử vi Chủ Nhật tuần này dự đoán, nhờ có vận may an bài, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, công danh xuôi thuận, vạn sự hoàn mỹ.

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, Chủ Nhật tuần này là thời điểm tuổi Dậu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Không cần đợi lâu hơn nữa, những người cầm tinh con Gà sẽ lội ngược dòng, mọi may mắn đều đến từ giai đoạn này đến cuối năm khiến cho công danh sự nghiệp vô cùng viên mãn.

Vào Chủ Nhật tuần này, với những người tuổi Dậu đang làm trong cơ quan nào đó sẽ có cơ hội tăng lương và có tiền đồ rực rỡ. Với những ai đang làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội kiếm được hợp đồng lớn thu về nhiều tiền bạc.

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Chủ Nhật tuần này là thời điểm tuổi Dậu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Chủ Nhật tuần này là 1 ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong năm nay của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi Chủ Nhật tuần này có nói, tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

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Chủ Nhật tuần này là 1 ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách lạc quan, tích cực và không ngừng sáng tạo. Trong cuộc sống này, họ vốn sống độc lập, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy luôn dễ dàng gặt hái được nhiều thành công nhờ vào sự thông minh lanh lợi.

Chủ Nhật tuần này, cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động tích cực, họ đã chưa tìm được bước đột phá trong công việc. Thười gian này, tuổi Mão sẽ có vận may lội ngược dòng, thiên thời địa lợi nhân hòa giúp tuổi này ngày càng thành công vang dội, tình cảm tiền bạc cùng rủ nhau thăng hoa không ngờ.

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Chủ Nhật tuần này, cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tài Tinh gõ cửa, Cát Thần kề cận, 3 con giáp này ngày 9/3/2022 gặp thời hoàng kim, xòe tay đếm tiền, may mắn hội tụ, vận trình trơn tru

Tài Tinh gõ cửa, Cát Thần kề cận, 3 con giáp này ngày 9/3/2022 gặp thời hoàng kim, xòe tay đếm tiền, may mắn hội tụ, vận trình trơn tru

Tử vi ngày 9/3/2022 cho hay, 3 con giáp này gặt hái nhiều thành tựu, công danh viên mãn, sự nghiệp vững vàng, phúc đức vô biên nhờ có Tài Tinh gõ cửa, Cát Thần kề cận.

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