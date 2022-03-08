Trong 23 ngày tới, Tài Tinh ghé thăm, 3 con giáp này vượt qua mọi khó khăn, đón chào cơ may tài lộc, an nhàn sống đời giàu sang

Trong 23 ngày tới, Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Thìn nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. Làm tốt thì vận trình cuối năm có thể lội ngược dòng.

Mặc dù vẫn có hung tinh cản đường nhưng người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Tử vi 12 con giáp có nói, trong 23 ngày tới, tuổi Tuất sẽ có Tài Tinh chiếu rọi nên vận may sẽ lội ngược dòng. Những kế hoạch dự định tưởng chừng như không thể thực hiện thì bất ngờ được vận hành trơn tru.

Đặc biệt, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ phát triển trong sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tài giỏi, họ biết tận dụng những thế mạnh của mình để có thể gây dựng được sự nghiệp vững vàng ổn định. Nhìn chung, 23 ngày tới, cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên tầm cao mới.

Trong 23 ngày tới, tuổi Tuất sẽ có Tài Tinh chiếu rọi nên vận may sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, tháo vát, làm việc cũng có trách nhiệm cao, luôn đòi hỏi mọi việc phải được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất nên rất được lòng cấp trên, lãnh đạo.

Theo tử vi 23 ngày tới, được thần may mắn phù hộ, con giáp này liên tiếp đón nhận những tin vui về tài chính như các khoản báo lãi từ việc đầu tư, các khoản nợ khó đòi sắp được thu hồi và tin vui về việc sắp được đề bạt lên vị trí làm việc cao hơn.

Trong 23 ngày tới, được thần may mắn phù hộ, con giáp này liên tiếp đón nhận những tin vui về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.