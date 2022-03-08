Từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này vận khí đỏ chói, an tâm làm giàu, của cải đề huề, vàng bạc chất núi

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 16:10

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này nhờ có Chính Tài xuất hiện mà vận mệnh rực rỡ, ung dung tiêu tiền, an nhàn hưởng phước.

Tuổi Thân

Từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, Chính Tài xuất hiện giúp Thân có nhiều cơ hội thu tiền bạc về tay. Người làm ăn có cơ hội giàu lên trông thấy. Thời gian này, Thân nên chủ động trong mọi việc, không cần phải trông chờ vào bất cứ ai khác. Nếu Thân dồn hết công sức vào việc kinh doanh thì sẽ không lo để tuột mất thời cơ vào tay người khác.

Nếu làm công ăn lương, từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, Thân nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả.

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Từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, Chính Tài xuất hiện giúp Thân có nhiều cơ hội thu tiền bạc về tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, tuổi Ngọ sẽ đối mặt với nhiều biến đổi trong cuộc sống. Đây là giai đoạn thích hợp để tuổi Ngọ phát huy thế mạnh và ưu điểm của mình, đặc biệt, trong giai đoạn này, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và chính những người này có khả năng giúp tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp thu hút tài vận.

Theo tử vi 12 con giáp, nếu như may mắn thì từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, bản mệnh có thể làm giàu nhanh chóng, việc xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy chỉ trong tầm tay. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Ngọ sẽ có được cuộc sống mỹ mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Theo tử vi 12 con giáp, nếu như may mắn thì từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, bản mệnh có thể làm giàu nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù có vẻ ngoài hiền lành nhưng luôn có tham vọng lớn trong công việc hơn nữa lại rất chăm chỉ, tháo vát, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, người tuổi Hợi sẽ đón nhận vận may trời ban, có thể trúng thưởng xổ số, hoặc gặp được mối nhân duyên, quý nhân có lợi cho sự phát triển, thăng tiến của bản thân.

Ngoài ra trong thời gian này, chuyện tình cảm hôn nhân của con giáp này cũng hết sức suôn sẻ, đôi lứa mặn nồng, người độc thân nếu biết chủ động sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

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Từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, người tuổi Hợi sẽ đón nhận vận may trời ban - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời kỳ vàng son đã điểm, 3 con giáp này kể từ ngày 9/3 tài vận hanh thông, tiền vô như nước, lộc phát rực rỡ

Thời kỳ vàng son đã điểm, 3 con giáp này kể từ ngày 9/3 tài vận hanh thông, tiền vô như nước, lộc phát rực rỡ

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này có số phát tài, cơ may gọi tên, cơ hội thăng tiến rộng mở, lộ trình sáng rực, tiền bạc ào ào chảy vào túi kể từ ngày 9/3.

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