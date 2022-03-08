Thời kỳ vàng son đã điểm, 3 con giáp này kể từ ngày 9/3 tài vận hanh thông, tiền vô như nước, lộc phát rực rỡ

Kể từ ngày 9/3, những người tuổi Tý vừa gặp Thần Tài lại vừa được ông Tơ, bà Nguyệt ban duyên. Trong thời gian này, người cầm tinh con chuột có cơ đội tìm kiếm được tình yêu đích thực mong đợi từ rất lâu.

Với những người tuổi Tý làm nghề kinh doanh hay làm làm công ăn lương sẽ liên tục đón hỷ sự, tài khoản nhảy số liên tục. Đặc biệt, với người làm kinh doanh nếu nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế sẵn có thì đường tài vận cực kỳ viên mãn, bởi công việc buôn bán phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, rủng rỉnh tiền tiêu.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của người tuổi Mão sẽ có chuyển biến tích cực kể từ ngày 9/3. Vận may không chỉ đến với Mão trong công việc mà cả tài vận. Công việc của con giáp này cũng diễn ra suôn sẻ và có nhiều cơ hội mở rộng quan hệ, giúp ích cho sau này.

Thời gian này, kiếm tiền không còn là chuyện khó khăn với người tuổi Mão. Sinh ra vốn thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn nên Mão không gặp nhiều khó khăn trong công việc. Một khi đã quyết tâm, chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công. Đây là lúc vượng cát tinh đối với tuổi Mão nên thu nhập sẽ gia tăng khiến nhiều người ghen tỵ.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của người tuổi Mão sẽ có chuyển biến tích cực kể từ ngày 9/3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

“Có thực mới vực được đạo”, tuổi Dần kể từ ngày 9/3 có nhiều cơ may tài chính nên việc làm ăn buôn bán không quá khó khăn, tiền bạc thu về khá rủng rỉnh. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không nề hà bất cứ khó khăn nào để tăng thêm thu nhập cho mình.

Đời sống tình cảm rực rỡ thăng hoa, tuổi Dần hạnh phúc khi có thể chi tiền cho người mình yêu. Kỳ nghỉ lễ phía trước là dịp để bạn và người ấy gắn kết mối quan hệ bền chặt hơn nữa, tình cảm chín muồi thì còn chờ đợi chi mà không về chung 1 nhà.

Tuổi Dần kể từ ngày 9/3 có nhiều cơ may tài chính nên việc làm ăn buôn bán không quá khó khăn, tiền bạc thu về khá rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.