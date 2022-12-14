Từ giờ đến ngày Noel, 3 con giáp hứng lộc trời như thác đổ, tài lộc rực rỡ, phúc lộc đầy nhà, tiền nhiều vô kể, ấm no hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 13:54

Hãy cùng xem con giáp nào đón nhận vận may trong thời gian tới nhé.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách ngay thẳng nhưng cũng rất khéo léo trong giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Nhờ vậy, họ tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Tý rất thông minh, tài giỏi, lại độc lập tự chủ nên gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Tử vi nói rằng, người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng nên họ có thể bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt xung quanh để kiếm cơ hội thành công trong tương lai. Từ giờ đến ngày Noel, cuộc sống của tuổi Tý sẽ thăng hoa hơn. Quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Tý làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được đối tác tiềm năng. Trong khi đó, người làm công ăn lương thì sự nghiệp được nâng lên một tầm cao mới.

Từ giờ đến ngày Noel, 3 con giáp hứng lộc trời như thác đổ, tài lộc rực rỡ, phúc lộc đầy nhà, tiền nhiều vô kể, ấm no hạnh phúc - Ảnh 1
Từ giờ đến ngày Noel, cuộc sống của tuổi Tý sẽ thăng hoa hơn. Quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Tý làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có tính cách độc lập, tự lực tự cường. Họ ưa mạo hiểm và chấp nhận đối đầu thử thách để có cuộc sống viên mãn. So với những con giáp khác, tuổi Dần vốn có tham vọng và luôn muốn đạt được thành công. Con giáp này luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng cuộc sống.

Có những người đầu tư nhiều nhưng không gặt hái được bao nhiêu. Tuy nhiên, người tuổi Dần vốn có bản lĩnh phi thường. Họ tự biết cách giải quyết vấn đề nên dần dần khắc phục được khó khăn, vượt chướng ngại vật một cách ngoạn mục. Vì vậy, từ giờ đến ngày Noel, con giáp Dần sẽ được thần may mắn chiếu cố, tiền tài ngày một dồi dào. Không những thế, chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng tương đối suôn sẻ.

Từ giờ đến ngày Noel, 3 con giáp hứng lộc trời như thác đổ, tài lộc rực rỡ, phúc lộc đầy nhà, tiền nhiều vô kể, ấm no hạnh phúc - Ảnh 2
Từ giờ đến ngày Noel, con giáp Dần sẽ được thần may mắn chiếu cố, tiền tài ngày một dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là người hiền lành, nhân hậu, biết nghĩ cho người khác. Họ không phải là người quá tham vọng mà chỉ muốn có một cuộc sống đầy đủ nhưng bình yên. Đa số những người tuổi Mão được hưởng nhiều phước lành. Nhờ cách sống tình cảm, chu đáo, họ luôn có quý nhân phù trợ. Người tuổi Mão dù thành công cũng không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn cố gắng để phát triển hơn, duy trì cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Từ giờ đến ngày Noel, cuộc sống của tuổi Mão đã có những chuyển biến tích cực. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Nhờ có quý nhân phù trợ nên tuổi Mão làm gì cũng hanh thông. Có thể nói đây là khoảng thời gian đáng chờ đợi đối với người tuổi Mão.

Từ giờ đến ngày Noel, 3 con giáp hứng lộc trời như thác đổ, tài lộc rực rỡ, phúc lộc đầy nhà, tiền nhiều vô kể, ấm no hạnh phúc - Ảnh 3
Từ giờ đến ngày Noel, cuộc sống của tuổi Mão đã có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trước Rằm tháng Chạp, TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, một bước lên mây, may mắn ngút trời, tiền nhiều như nước

Trước Rằm tháng Chạp, TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, một bước lên mây, may mắn ngút trời, tiền nhiều như nước

Dưới đây là 3 con giáp sau sẽ phát tài trước Rằm tháng Chạp, tiền trong tay tăng nhanh chóng, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi lễ giáng sinh tử vi ngày 14/12/2022 tu vi ngay 14/12/2022 tu vi 12 con giap ngay 14/12/2022 tu vi 12 con giap con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 29 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 14 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 43 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc