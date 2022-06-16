Từ giờ đến cuối năm, Top 3 con giáp mừng hơn trúng số, tài lộc chạm nóc, phú quý đến nhà, cuối năm tình tiền thập toàn thập mỹ

Là những người có óc logic tốt, giỏi quản lý các đội, nhóm nên cũng rất hợp với các vị trí lãnh đạo.

Tuổi Dậu là những người rất nghiêm túc trong công việc. Họ thẳng thắn và quyết đoán trong hành động. Là những người đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, nếu cảm thấy có 1 số việc không hợp lý, họ sẽ trực tiếp phê bình. Nếu là sếp, họ có thể sẽ được như ý, nhưng nếu là cấp dưới, họ sẽ phải chịu sự thua thiệt.

Tử vi từ giờ đến cuối năm Nhâm Dần của tuổi Dậu vô cùng khả quan, đầu tư trúng lớn. Được các sao tốt chiếu rọi, có quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp đỡ vào những thời khắc quan trọng, tuổi Dậu làm gì hầu như cũng thành công rực rỡ, thu về những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Đối với những người tuổi Dậu, gia đình họ là 1 thiên đường, 1 bến trú ẩn an toàn mà họ luôn chăm sóc và hướng về. Họ lúc nào cũng thích có 1 gia đình đông đúc, đủ đầy để yêu thương, cũng là để hậu thuẫn và ủng hộ cho họ.

Bình thường thì rất mềm mỏng, hiền lành, lương thiện, nhưng nếu có kẻ nào dám cả gan cản đường họ, tuổi Dậu sẽ thể hiện phần tính cách dữ dội của họ. Điều này có thể sẽ khiến những đối thủ của họ phải sững sờ. Được quý nhân giúp đỡ, tuổi Dậu được cho là sẽ có 1 năm Nhâm Dần thăng tiến, thành công về cả vị trí lẫn tiền bạc. Những điều mà họ mơ ước trong năm ngoái thì năm nay sẽ trở thành hiện thực.

Từ giờ đến cuối năm sẽ mang lại cho tuổi Dậu nhiều vận may với những cải thiện trong sự nghiệp cũng như tình hình tài chính cá nhân.

Nói trong chuyện tình cảm của tuổi Dậu còn cực kì ổn thỏa, nhất là với những người độc thân. Họ sẽ gặp được những đối tượng hẹn hò tiềm năng, có thể cùng họ xây dựng và vun đắp cho 1 tương lai lâu dài. Với những người đã có nơi có chốn, mối quan hệ của họ được cho là tương đối ổn định, yên ấm, không có nhiều trở ngại hay mâu thuẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý thường thật thà, ngay thẳng. Họ thường nói ra suy nghĩ của mình chứ không giấu kín trong lòng. Đôi khi, nét tính cách này có thể khiến họ làm mất lòng người khác. Từ giờ đến cuối năm, tài vận của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, thu tiền về đầy túi. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, dự đoán sẽ có mùa vụ bội thu trong tương lai. Người tuổi Tý vượt qua nhiều khó khăn. Sự nghiệp của họ ngày một vươn tầm cao mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Mùi được cát tinh phù hộ nên may mắn vô cùng. Con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, thành công, cho dù gặp phải khó khăn gì cũng dễ dàng vượt qua. Cát tinh soi chiếu nên tài vận của con giáp này vô cùng hanh thông. Do có những bước tiến lớn trong sự nghiệp nên đem lại nguồn thu nhập dồi dào và ổn định. Người tuổi Mùi không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Theo tử vi, người tuổi Mùi tự tin, lạc quan và thông minh. Họ sở hữu nhiều điểm vượt trội ở mọi mặt, có thể chủ động thích nghi với môi trường, linh hoạt và cởi mở với sự thay đổi. Dù là trong công việc và cuộc sống, những chú Khỉ đều có thể nhanh chóng ổn định lại tình hình dù phải đối mặt với bất cứ điều gì. Từ giờ đến cuối năm trở đi, người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ mang đến cho người thân trong gia đình cơ hội để gia tăng tài lộc. Họ chính là quý nhân của gia đình, người lan toả năng lượng tích cực và mang đến vận may, phúc khí.

Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là một năm bận rộn với những người tuổi Mùi, những người vốn tự tin và có sức hút bẩm sinh. Năm 2022 chính là thời điểm bạn có thể phát huy những thế mạnh đó và tỏa sáng. Dù là bạn đang kiếm người yêu hay bạn bè, hoặc chỉ để mở rộng quan hệ thì đối phương đều bị thu hút bởi vẻ ngoài trẻ trung, đầy sức sống của bạn. Đừng quên cập nhật tính năng “Sở thích” bằng những đam mê độc đáo, thú vị của bạn nữa nhé!

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm