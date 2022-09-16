Từ giờ đến cuối năm Nhâm Dần, con giáp nào phát lộc phát tài?

Trong 12 con giáp, những con giáp dưới đây được dự đoán là may mắn kéo dài đến hết cuối năm 2022.
- Con giáp tuổi nào có số làm đại gia trong vòng 2 năm tới?
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Tuổi Dậu
Dậu vón là những người có tính tình cần mẫn và rất chăm chỉ, với con giáp này, lao động chính là vinh quang, và chỉ có lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Không những vậy, tuổi Dậu còn là những người có khả năng kiếm tiền, và khả năng quản lý tài chính của bản thân cũng như gia đình rất tốt.
Từ giờ tới cuối năm, tuổi Dậu có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn. Ngoài ra, tuổi Dậu có điểm tựa vững chắc là người thân. Đây chính là quý nhân có thể giúp Dậu hóa giải nguy nan khi cần thiết.
Tuổi Ngọ
Ngọ vốn rất may mắn, bởi cuộc đời của con giáp này đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Mà dù có vướng phải rắc rối thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng vượng quý nhân, được giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất.
Tử vi từ giờ tới cuối năm nay, người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý.
Tuổi Tỵ
Tỵ ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Con giáp này không quản ngại vất vả, và cũng không ngầ ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Tỵ vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.
Từ giờ tới cuối năm, người tuổi Tỵ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Tỵ sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.
Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.
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