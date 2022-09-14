Từ đây đến cuối năm, con giáp nào giàu nứt đố đổ vách, người người ghen tị đỏ mắt?

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 05:15

Từ đây đến cuối năm Nhâm Dần, theo tử vi học các con giáp này sẽ nhanh chóng trở thành tỷ phú sau một đêm.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là con giáp có mệnh phú quý, vì vậy đối với những người tuổi Thìn, thứ họ cần nhất chính là cơ hội. Khoảng thời gian trước, đường tài lộc của tuổi Thìn có thể không được lý tưởng, dẫn đến nhiều thất bại và đen đủi ngoài ý muốn trong cuộc sống, sinh hoạt tương đối chật vật. Trong mệnh số có hỏa vượng, ngũ hành tương sinh nên tuổi Thìn sẽ gặp may mắn, rủng rỉnh tiền bạc.

Tuổi Thân

Tử vi trong 4 tháng cuối năm 2022 này, vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt,  càng thời gian giáp tết Quý Mão thì tuổi Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi THân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.

Tuổi Tý

Tuổi Tý do gặp một số xui xẻo về đường công việc đã không thoải mái một thời gian trước, chủ yếu là do các ngôi sao hung tinh xung quanh đã kìm hãm vận may của con giáp này.

Từ đây đến cuối năm, con giáp nào giàu nứt đố đổ vách, người người ghen tị đỏ mắt? - Ảnh 1
Cũng bởi vậy, tuổi Tý gặp nhiều thất bại, ngăn trở trong cuộc sống. Trong ba ngày tới, vận thế của tuổi Tý sẽ có xu hướng hồng phát hơn.

Trong mệnh số có thủy sinh kim, thúc đẩy vận vượng phát cực lớn. Nhờ đó tuổi Tý sẽ có được hạnh phúc bất ngờ về đường tài lộc trong ba ngày. Họ có thể ăn nên làm ra, kiếm được mối lợi mới hoặc có thể nhận được món quà sang trọng, phú quý.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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