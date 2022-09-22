Từ đầu tháng 10/2022, hồng phúc cao ngất ngưỡng, 3 con giáp 'vận đỏ như son', khai thông vận số, sự nghiệp thăng hạng, thuận đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:37

Bước sang tháng 10/2022, có 3 tuổi sẽ gặt hái nhiều thành công, giàu có sung túc.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường giàu tình cảm, thông minh và có năng lực. Người tuổi Ngọ nhạy bén và đặc biệt có sự nhạy cảm với tiền bạc. Họ không thích dựa dẫm vào người khác mà luôn muốn cố gắng đi lên bằng chính khả năng của mình, dùng sức lực của mình để kiếm tiền.

Vì vậy mà họ làm việc chăm chỉ để đạt được sự giàu có như mong muốn. Chỉ cần nỗ lực không ngừng thì sự nghiệp của Ngọ sẽ sớm có bước tiến lớn.

Tử vi cho thấy bước qua tháng 10, vận trình của người tuổi Ngọ ngày càng vượng phát. Bản mệnh được phúc khí chiếu mạng nên việc thu hút tiền của trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, sự nghiệp cũng thêm phần hanh thông. Những người tuổi Ngọ dễ có được cơ hội gặt hái thành công.

Từ đầu tháng 10/2022, hồng phúc cao ngất ngưỡng, 3 con giáp 'vận đỏ như son', khai thông vận số, sự nghiệp thăng hạng, thuận đường thăng tiến - Ảnh 1
Tử vi cho thấy bước qua tháng 10, vận trình của người tuổi Ngọ ngày càng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi khoa học nhận định, bước vào tháng 10, tài khí của người tuổi Mùi vượng phát không ngừng. Tiền bạc không ngừng chảy về túi, cứ gọi là đã đến lúc “ngồi mát ăn bát vàng” hưởng thụ thành quả mà bản thân bạn đã nỗ lực suốt thời gian qua.

Với người làm công ăn lương, những chú Dê nâng cao hiệu xuất làm việc trông thấy, cơ hội thăng tiến cũng đang chờ đón ngay trước mắt, chỉ cần cẩn trọng và tiếp tục nỗ lực ắt sẽ thành công. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Mùi còn có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất, có thể thu được lợi nhuận lớn.

Một điểm khác biệt ở con giáp này, một khi kiếm được tiền, họ sẽ đều có khuynh hướng tái đầu tư để để có lợi nhuận tốt hơn. Vì thế mà dòng tiền không ngừng sinh sôi nảy nở, cuối tháng thu về khoản tiền lớn âu cũng là lẽ thường tình.

Từ đầu tháng 10/2022, hồng phúc cao ngất ngưỡng, 3 con giáp 'vận đỏ như son', khai thông vận số, sự nghiệp thăng hạng, thuận đường thăng tiến - Ảnh 2
Bước vào tháng 10, tài khí của người tuổi Mùi vượng phát không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 10/2022 nhìn chung sẽ là một tháng vô cùng tốt đẹp với người tuổi Sửu. Bản mệnh được dự báo có nhiều thay đổi mang tính tích cực.

Tử vi cho thấy những người tuổi Sửu năng động, nhiệt tình và cởi mở. Họ sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó là tốt. Người tuổi Sửu sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá.

Tất nhiên, cũng có những lúc Sửu bỏ lỡ những cơ hội nhất định. Nhưng bù lại, con giáp này tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống và những bài học quý báu. Tháng 10 hứa hẹn mở ra cho Sửu nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Từ đầu tháng 10/2022, hồng phúc cao ngất ngưỡng, 3 con giáp 'vận đỏ như son', khai thông vận số, sự nghiệp thăng hạng, thuận đường thăng tiến - Ảnh 3
Tháng 10 hứa hẹn mở ra cho Sửu nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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