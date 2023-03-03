Từ đây đến ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp làm một hưởng mười, đại phúc đại lộc, thần tài gõ cửa liên tục

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 14:14

Chỉ cần bước chân vào thời gian từ giờ đến Rằm tháng 2 âm lịch, top 3 con giáp giàu có này sẽ chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào, công thành danh toại.

Tuổi Dậu

Có khát khao làm giàu, kiên định và nhạy bén với cơ hội đổi đời nên dù xuất thân trong gia đình nghèo khó Dậu vẫn dư sức tự làm đại gia. Chẳng những sở hữu cuộc sống đủ đầy sung túc, Dậu còn thăng tiến cực nhanh trên đường công danh.

Tử vi học có nói, năm 2023 là thời gian khá nhiều biến động với người tuổi Dậu. Thế nhưng, từ giờ đến Rằm tháng 2 âm lịch lại là thời hoàng kim, giúp con giáp giàu sang này sở hữu nhà đẹp xe sang, tài vận dồi dào. Tuổi Dậu sẽ đại cát đại lợi, phát tài cực to khiến ai cũng hờn.

Từ đây đến ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp làm một hưởng mười, đại phúc đại lộc, thần tài gõ cửa liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Lanh lợi, khôn ngoan và tinh tế nên Tỵ được rất nhiều người thương yêu, bề trên hết lòng nâng đỡ. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp bản lĩnh này đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng nỗ lực, càng chăm chỉ Tỵ sẽ càng ăn nên làm ra, vận may mỉm cười.

Sách tử vi con giáp có nói, từ giờ đến Rằm tháng 2 âm lịch, tuổi Tỵ dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối năm càng thu về nhiều lợi nhuận, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Từ đây đến ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp làm một hưởng mười, đại phúc đại lộc, thần tài gõ cửa liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan. Họ chẳng bao giờ rót tiền vào một lĩnh vực mà mình chưa thấu hiểu tường tận về nó, càng không cả nể trong làm ăn nên đầu tư đâu sinh lời đấy, tiền cứ ập xuống đầu tới tấp.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, từ giờ đến Rằm tháng 2 âm lịch, tuổi Tý sẽ ngập trong biển tiền. Sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào nên nếu Tý không thành đại gia cũng sẽ có bạc tỷ trong tay, đổi đời ngoạn mục.

Từ đây đến ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp làm một hưởng mười, đại phúc đại lộc, thần tài gõ cửa liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu

Tử vi đầu tháng 3/2023: Những con giáp này hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu

Sách tử vi có nói, dù hiện tại khốn khó, cơ cực đến mấy thì bước sang đầu tháng 3/2023, những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tha hồ gánh lộc vào nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi rằm tháng 2 tử vi hôm nay tử vi giữa tháng 2 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 3/3/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 54 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc