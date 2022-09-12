Từ 9h sáng ngày mai 13/9: Thần tài cầm tay dẫn đến kho vàng, Quý nhân hết lòng hỗ trợ, 3 con giáp làm đâu thắng đó, đầu tư một sinh lời mười, sự nghiệp thênh thang, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn

Vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình. Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc càng về cuối năm càng dư dả, cuộc sống do đó cũng vô cùng thoải mái, sung túc.

Về đường tình duyên, từ thời gian này trở đi vô cùng suôn sẻ, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Thìn đang ở trong 1 mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

Tử vi học có nói, từ 9h sáng ngày 13/9, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là 1 năm đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ cũng là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Từ 9h sáng ngày 13/9 bản mệnh sẽ có được nguồn thu nhập tăng cao đến mức bất ngờ, đây chính là thời cơ để phát tài phát lộc của tuổi Ngọ đó.

Bản mệnh dựa vào chính năng lực của mình để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong thời gian vừa qua. Bạn có thể hài lòng và yên tâm với tình hình tài chính của mình.

Ảnh minh họa

Thường ngày những chú Ngựa luôn cố gắng nỗ lực hết mình, chẳng cần phải tìm kiếm đâu quá mức xa xôi mà cơ hội kiếm tiền luôn ở trước mắt, chỉ cần chăm chỉ cần cù thì chắc chắn sẽ sớm thấy thành quả ngọt ngào.

Chẳng những vậy, con giáp này còn tìm được nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, không để cho những khó khăn trước mắt cản trở. Bản mệnh cho thấy tinh thần hăng say và hào hứng hơn bao giờ hết. Mọi việc đang diễn ra hết sức suôn sẻ với bạn.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân khá thông minh. Tuy ít nói nhưng Thân biết cách giao tiếp và biết điều gì nên và không nên nói.

Bản mệnh không thích thể hiện hay khoe khoang quá mức. Thân biết rằng dù mình có giỏi giang thì cũng có người khác giỏi hơn.

Ảnh minh họa

Bản mệnh kiệm lời, ăn nói dễ nghe. Vì thông minh nên họ tìm nhiều cách để thành công. Tuy nhiên, khi có tiền, Thân dễ nảy sinh tật xấu. Vậy nên Thân cần biết cách quản lý chi tiêu kẻo tiền bạc vào rồi lại ra, không giữ lại được nhiều.

Ngoài ra, người tuổi Thân còn có thêm tính khẳng khái, nói được, làm được chứ không giả dối. Vì vậy mà họ được bạn bè, đối tác làm ăn tin cậy. Từ 9h sáng ngày 13/9, họ sẽ có tất cả những điều mà nhiều người mơ ước như sự nghiệp thành công, gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.