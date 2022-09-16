Từ 8h sáng 16/9, 3 con giáp lộc đỏ như son, khởi vận thu tài, tiền tràn vào két, vàng bạc đầy rương

Từ 8h ngày 16/9, 3 con giáp sau sẽ làm gặp gặp trăm điều thuận lợi, tiền tài cũng tăng lên vun vút.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Từ 8h ngày 16/9 sao Thái Dương hộ mệnh giúp công việc của người tuổi Thân đang trong giai đoạn tiến triển thuận buồm xuôi gió, khoảng cách chạm tới mục tiêu đã đề ra của bản mệnh không còn quá xa nữa. Hãy cứ tập trung cao độ để phát huy tốt mọi khả năng cũng như tinh thần học hỏi, bản mệnh sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tài vận khởi sắc, các nguồn thu nhập đều có dấu hiệu tăng lên. Nhìn chung con giáp này không phải lo lắng quá về việc chi tiêu, không phải cân đo đong đếm mà vẫn có thể để dành được một khoản kha khá.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Từ 8h ngày 16/9, tuổi Tỵ được nhiều cát tinh soi chiếu, mọi sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Vận trình tình cảm của con giáp này tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý mình.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Từ 8h ngày 16/9 được cho là sẽ mang đến cho tuổi Dần những may mắn về mặt tiền bạc.

Được sao tốt chiếu rọi, công việc của họ tiến triển vô cùng thuận lợi, thu nhập tăng cao. Tuy nhiên, tuổi Dần cũng cần tính toán sao cho hợp lý chuyện chi tiêu, mua sắm vì họ cũng có xu hướng muốn thay mới và sắm sửa nhiều thứ, nhất là vào dịp cuối năm này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-8h-sang-16-9-3-con-giap-loc-do-nhu-son-khoi-van-thu-tai-tien-tran-vao-ket-vang-bac-day-ruong-503193.html