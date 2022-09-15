Ngọc Hoàng chỉ điểm chớ có sai, 3 con giáp này chạy đâu cũng không thoát được số giàu sang, vượng khí cát tường, không làm quan cũng làm tướng

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 14:35

Có tầm nhìn xa trông rộng, luôn làm việc chăm chỉ và rất tỉ mỉ, 3 con giáp này thường rất dễ làm sếp, có tố chất lãnh đạo.

Tuổi Dần

Ngọc Hoàng chỉ điểm chớ có sai, 3 con giáp này chạy đâu cũng không thoát được số giàu sang, vượng khí cát tường, không làm quan cũng làm tướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói về tài nói năng và sự thông minh, tuổi Dần thực sự là người khiến bao người ao ước. Người này không chỉ là người giỏi giang mà còn rất giỏi ngoại giao. Con giáp này nếu đã yêu thích công việc gì, đặt ra mục tiêu gì thì sẽ làm được một cách hoàn hảo, chỉ cần cố gắng là có thể.

Người này không thích nịnh hót, bản lĩnh, dũng cảm, vậy nên rất hợp với vị trí lãnh đạo. Và đó là lý do ở môi trường nào Dần cũng sẽ có được vị trí tốt nhờ tài năng của bản thân. Số làm quan chính là điều đúng đắn để nói về tuổi Dần. Sau khi có tiền Dần còn biết đầu tư kinh doanh, tiền bạc ngày một tăng dần.

Tuổi Thìn

Ngọc Hoàng chỉ điểm chớ có sai, 3 con giáp này chạy đâu cũng không thoát được số giàu sang, vượng khí cát tường, không làm quan cũng làm tướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong quan niệm của người phương Đông, Rồng luôn là biểu tượng của quyền lực và lãnh đạo. Vì vậy, những ai tuổi Thìn hầu như đều sở hữu khí chất uy quyền, mạnh mẽ, tự tin và khả năng tiên phong, dẫn đầu trong các nhóm hội. Họ sinh ra không phải làm một nhân vật bình thường, gọi dạ bảo vâng, mà để trở thành người có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Ngoài ra, đa số người tuổi Thìn cũng có tham vọng rất cao, nhiều hoài bão và muốn khẳng định bản thân bằng cách giành lấy thành công trong công việc. Với lòng tự trọng cao, ý chí phi thường và nghị lực vượt qua gian khó, người tuổi Thìn thừa bản lĩnh để đạt được mục tiêu và đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng.

Tuổi Hợi

Ngọc Hoàng chỉ điểm chớ có sai, 3 con giáp này chạy đâu cũng không thoát được số giàu sang, vượng khí cát tường, không làm quan cũng làm tướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp nói rằng, tuổi Hợi là tuổi có tính cách hiền hậu, bộc trực, thẳng thắn nhưng cũng rất khéo léo trong ứng xử khiến con giáp này luôn được mọi người xung quanh ưu ái. 

Đây cũng chính là yếu tố để con giáp này đi tìm cho mình những cơ hội mới trong cuộc sống, lòng tốt bụng tiếp tục đưa con giáp này đến bên những người tài giỏi, được xem là quý nhân cuộc đời hỗ trợ nâng bước Hợi đi đến thành công. 

Sự nghiêm túc hết mình trong công việc, nhiệt huyết và đam mê đã đưa Hợi đến những bước tiến cao nhất trong sự nghiệp khiến nhiều người nể phục, ngưỡng mộ. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 cặp con giáp cực hợp nhau, được ví như "Tiền đồng ngọc nữ", về chung một nhà càng tương sinh rực rỡ, phát tài phát lộc, giàu có nhất vùng 3 đời chưa hết

3 cặp con giáp cực hợp nhau, được ví như "Tiền đồng ngọc nữ", về chung một nhà càng tương sinh rực rỡ, phát tài phát lộc, giàu có nhất vùng 3 đời chưa hết

3 cặp tuổi này sẽ rất hợp nhau như trời sinh một cặp, khi nên duyên chồng vợ có thể mang lại tài lộc, phú quý ngút ngàn, giàu sang đáng ngưỡng mộ.

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